Pixel 8: Googles neues Smartphone kabellos aufladen – neuer Leak verrät Spezifikationen und Qi-Standard

Google wird in etwas mehr als vier Monaten die neuen Pixel 8-Smartphones vorstellen, die in diesem Jahr schon sehr früh recht umfangreich geleakt worden und auf Renderbildern zu sehen gewesen sind. Jetzt bekommen wir erste Spezifikationen des Pixel 8 serviert, die sich um das drahtlose Aufladen des Smartphones drehen. Man wird weiterhin auf den Qi-Standard setzen und damit wohl nicht über maximal 12 Watt herauskommen.



Die Pixel 8-Smartphones sind noch einige Monate entfernt, doch so langsam sickern erste Details zu den kommenden Flaggschiff-Geräten durch. Erst kürzlich haben wir über den neuen (vielleicht doch nützlichen) Temperatursensor berichtet und jetzt gibt es Informationen zum kabellosen Aufladen. Google hat das Pixel 8 bereits beim Wireless Power Consortium (WPC) angemeldet, wodurch die in diesem Bereich verwendeten Rahmenbedingungen der Spezifikationen jetzt bekannt geworden sind. Im vergangenen Jahr sind diese Infos erst wenige Tage vor dem Pixel 7-Release veröffentlicht worden. Warum man diesmal so früh dran ist, lässt sich schwer sagen.

Das Pixel 8 wird weiterhin den Qi-Standard nutzen und nicht auf Qi 2 wechseln, das seit Januar 2023 verfügbar ist. Das ist eine kleine Enttäuschung, aber auch kein Rückschritt. Es wird also gleich wie bei der vorherigen Generation sein und daran angelehnt wird sich auch an der kabellosen Ladegeschwindigkeit von 12 Watt nichts ändern. Ihr müsst obigen Screenshot nicht vergrößern, denn auf dem Bild ist nicht das Pixel 8 zu sehen, sondern lediglich ein Platzhalterbild einer anderen Pixel-Generation.

Diese Infos gelten nur für das Pixel 8, während das Pixel 8 Pro bisher nicht gesichtet wurde. Gut möglich, dass man im Pro-Modell auf die zweite Generation des Qi-Standards setzt und damit eine weitere Abgrenzung zwischen den beiden Geräten schafft.

