Pixel Watch 2: Googles neue Smartwatch soll deutlich mehr Akkulaufzeit bieten – Leak verrät erste Details

Es mehren sich die Anzeichen darauf, dass Google in diesem Jahr eine zweite Generation der Pixel Watch auf den Markt bringen wird. Während bisher kaum etwas zu einer möglichen Pixel Watch 2 bekannt gewesen ist, verraten Leaker nun erste grobe Spezifikationen der Smartwatch, die sich wohl von der Samsung-Basis verabschieden soll. Das soll eine deutlich längere Akkulaufzeit ermöglichen.



Google scheint schon bei der zweiten Generation der Pixel Watch recht große Anpassungen vorzunehmen, die unter der Haube für deutlich mehr Power und eine längere Akkulaufzeit sorgen sollen. Während die erste Generation noch einen Samsung Exynos-SoC verbaut hat, soll man mit der zweiten Generation auf eine Variante des Snapdragon W5 von Qualcomm setzen. Das wäre ein überraschender Abschied von der Samsung-Komponente, aber in puncto Leistung ein Schritt in die richtige Richtung.

Mehr Leistung

Der neue Chip soll dem Samsung-SoC wohl deutlich überlegen sein: Vier Kerne in 4nm-Fertigung mit 1,7 Gigahertz sowie einem Dual-Grafikchip Adreno 702 mit einem Gigahertz. Der aktuell verbaute Samsung-Chip hat hingegen nur zwei Kerne und setzt auf eine 10nm-Fertigung. Diese technischen Details wären in einer Smartwatch eher uninteressant, doch die höhere Leistung dürfte vor allem den KI-Funktionen sowie der flüssig nutzbaren Oberfläche zugutekommen.

Dass sich Google bereits bei der zweiten Generation von Samsung verabschiedet, ist mit Blick auf den gemeinsam gewuppten Neustart von Wear OS erst einmal überraschend. Doch der Leistungsunterschied dürfte recht groß sein, sodass Google nicht aus falscher Loyalität oder vertraglichen Gründen am Samsung-Produkt festhalten sollte. Von einem möglichen Tensor-Chip für Smartwatches ist bisher noch keine Rede.









Längere Akkulaufzeit

Der vielleicht wichtigste Schritt nach vorn soll die längere Akkulaufzeit sein. Für die aktuelle Generation gibt Google diese bei ausgeschaltetem Always on-Display mit 24 Stunden an. Bei der Pixel Watch 2 soll sich dieser Wert auf zwei Tage verdoppeln. Aber auch mit aktiviertem Always on-Display soll die Smartwatch mehr als einen Tag lang durchhalten. Zumindest einen Tag kann sich wohl jeder Nutzer erwarten, selbst wenn das Display 24 Stunden lang aktiviert ist.

Die längere Akkulaufzeit soll auf den neuen Qualcomm-Chip zurückzuführen sein, denn die verbaute Akku-Kapazität soll sich kaum von der aktuellen Generation unterscheiden. Details gibt es dazu aber noch nicht. Aber auch Software-Anpassungen in Wear OS 4 sollen laut offizieller Ankündigung dafür sorgen, dass die Oberflächen so weich wie möglich und auch so effizient wie möglich laufen.

—

Äußerlich wird sich die Pixel Watch 2 vermutlich kaum von der aktuellen Generation unterscheiden, denn man scheint sich beim 2023er-Modell hauptsächlich auf die inneren Werte sowie die Software zu konzentrieren. Gegen ein etwas größeres Display hätte sicherlich niemand etwas, aber im Sinne der Abwärtskompatibilität sollte man die Gehäusegröße weitgehend unverändert lassen, um die Armbänder der ersten Generation auch mit der zweiten Generation nutzen zu können.

