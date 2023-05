Android 14: Das sind die Sperrbildschirm-Verknüpfungen – bieten acht verschiedene Möglichkeiten (Screenshots)

Google wird mit dem Release von Android 14 jede Menge Neuerungen in das Betriebssystem bringen, zu denen unter anderem die seit den ersten Vorabversionen gesichteten Sperrbildschirm-Verknüpfungen gehören. Diese anpassbaren Verknüpfungen sind immer wieder aufgetaucht und befinden sich jetzt auf der Zielgeraden. In einem Hands-on zeigt sich nun aber, dass der Funktionsumfang recht eingeschränkt ist.



Die Lockscreen Shortcuts wurden von vielen Android-Fans begeistert aufgenommen, denn endlich wird Google es nativ ermöglichen, die am Sperrbildschirm platzierten Verknüpfungen anzupassen. Zwar bieten einige Smartphone-Hersteller das schon seit Jahren, doch sowohl auf den Pixel-Smartphones als auch im Standard-Android war es bisher nicht enthalten. Mit Android 14 wird sich das voraussichtlich ändern, denn die Funktion ist seit den ersten Previews vorhanden und wurde mehrfach erweitert.

Jetzt konnte Android-Experte Mishaal Rahman dieses Feature erneut aktivieren und zeigen, wie es funktioniert. Dabei erfahren wir leider, dass es tatsächlich bei nur acht verfügbaren Verknüpfungen bleibt, aus denen die Nutzer wählen können. Es wird nicht möglich sein, App-Verknüpfungen an diese Stelle zu legen oder eigene Verknüpfungen zu erstellen. Zumindest nicht mit Android 14, aber vielleicht ist das schon eine Baustelle für die folgende Version im nächsten Jahr.

Zur Auswahl stehen die folgenden Verknüpfungen: QR-Code Scanner, Taschenlampe, Videokamera, Notizblock öffnen, Stummschalten, Google Wallet, Kamera öffnen, bitte nicht stören aktivieren sowie das Öffnen der Smart Home-Kontrollen. So manch ein Nutzer dürfte sich fragen, warum man diese Auswahl so streng limitiert. Böse Zungen fragen bereits, warum man auf einem SmartPHONE nicht die Telefon-App an dieser Stelle hinterlegen kann.









Es lässt sich jeweils eine Verknüpfung für die linke und eine für die rechte Seite festlegen. Aktiviert bzw. Geöffnet werden diese durch einen langen Druck auf das Icon. Das Swipen über dem Symbol in die Mitte des Displays, so wie man es von einigen Umsetzungen der Smartphone-Hersteller kennt, ist leider nicht möglich. Dass ein einzelner Tap nicht die Funktion auslöst, ist auf dem Sperrbildschirm natürlich vernünftig.

Die neue Funktion soll im August oder September mit dem Release von Android 14 auf den Smartphones Einzug halten.

