Android 15: Neue Oberfläche für die Einstellungen zeigt sich – veränderte Sortierung und Design (Screenshots)

Google hat die zweite Android 15 QPR1 Beta veröffentlicht, die neben dem neuen Desktopmodus auch eine Reihe weiterer größerer Veränderungen im Gepäck hat. Wie sich jetzt auf ersten Screenshots zeigt, werden die Systemeinstellungen sowohl visuell als auch strukturell umgebaut. Im aktuellen Release gibt es eine neue Sortierung sowie eine deutlich sichtbare Separierung der einzelnen Bereiche.



Die Einstellungen von Android sind ein Bereich, in dem manche Nutzer sehr häufig unterwegs sind und anderen wiederum völlig fremd sind. Je nachdem, welcher Gruppe man angehört, wird man die jetzt in der Android 15 QPR1 Beta 2 umgesetzten Änderungen wohl bewerten. Denn Google muss den Spagat schaffen, neuen oder nicht ganz so erfahrenen Nutzern das Aufspüren der einzelnen Optionen zu erleichtern und dennoch auch den Profis eine komfortable und schnell nutzbare Oberfläche bieten.

Zwar sehen die Einstellungen je nach Smartphone-Hersteller vielleicht etwas anders aus, aber die grundsätzliche Struktur wird vom Android-Betriebssystem vorgegeben und sieht dem auf den unten eingebundenen Screenshots gezeigten sehr ähnlich. Die auffälligste Änderung ist es, dass die einzelnen Bereiche deutlich voneinander separiert sind, wobei man da eine recht schicke Lösung gefunden hat. Es gibt sowohl die Abtrennung eines Blocks als auch die Separierung innerhalb dessen mit den einzelnen Kategorien.

Die vielleicht für das Muskelgedächtnis wichtigste Änderung ist es, dass die Systeminformationen nicht mehr am Ende der Liste zu finden sind, sondern nun etwa in die Mitte der gesamten Liste wandern. Google nimmt sich selbst sehr wichtig und hat die gesamten Google-Einstellungen an die erste Stelle verfrachtet, direkt über der nach wie vor verfügbaren Suchfunktion.









Die neuen Android 15-Einstellungen

Links seht ihr die aktuelle Variante in Android 14 und auf der rechten Seite die neue Umsetzung ab der Android 15 QPR1 Beta 2. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese neue Oberfläche mit dem finalen Rollout der QPR1 Anfang Dezember für alle Pixel-Nutzer ausgerollt wird.

» Android 15: Das ist der neue Desktopmodus – Google bringt flexible App-Fenster und Funktionen (Galerie)

