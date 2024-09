Gemini Update: Zwei neue Ask-Assistenten starten, Gemini Live kostenlos für alle Nutzer, Gratis-Abo & mehr

Google hat mit der KI-Plattform Gemini auch in dieser Woche wieder größere Fortschritte gemacht, die in Zukunft noch eine große Relevanz haben werden. Allen voran der Start von Gemini Live sowie den beiden Ask-Assistenten. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch große Ankündigungen vorgeprescht: Denn man hat gleich zwei neue Ask-Assistenten in Google Fotos und YouTube Music gestartet sowie das Format Gemini Live für alle Nutzer freigegeben. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini-Tipps für Google Workspace

Google gibt eine Reihe von Tipps, wie sich Gemini in Kombination mit Google Workspace noch besser nutzen lässt. Dabei geht es vor allem um die Workspace-Erweiterungen in Gemini.

» Google gibt Gemini Workspace-Tipps

Google Fotos startet den ‚Ask Photos‘-Assistenten

Google Fotos startet den schon vor einigen Monaten erstmals angekündigten ‚Ask Photos‘-Assistenten, mit dem sich deutlich mehr anfangen lässt, als mit der bisher verfügbaren Suchfunktion.

» Google Fotos ‚Ask Photos‘ ist da

Vier Monate Gemini Advanced gratis nutzen

Starke Aktion, derzeit aber nur in den USA verfügbar: Gemini Advanced-Abonnenten können andere Nutzer einladen und ihnen per Link ganze vier Monate Gemini Advanced kostenlos bieten.

» Gemini-Abonnenten können jetzt andere Nutzer einladen









YouTube Music startet ‚Ask Music‘-Assistenten

Auch bei YouTube Music startet eine neue sichtbare KI-Integration. In diesen Tagen wird der neue Assistent ‚Ask Music‘ für alle Nutzer ausgerollt und ermöglicht es, noch präzisere Musikwünsche zu äußern.



Android Auto erhält Gemini Live

Gemini Live soll schon bald für Android Auto starten und dort durch eine fortgesetzte Kommunikation nicht nur die Steuerung und Informationsbafrage erleichtern, sondern sicherlich auch den bisher genutzten Google Assistant ersetzen.

» Gemini Live soll Google Assistant in Android Auto ersetzen

Gemini Live jetzt kostenlos für alle Nutzer

Gemini Live war in den letzten Wochen nur mit einem Gemini Advanced-Abo zugänglich, aber das ändert sich schon jetzt. In den nächsten Tagen werden alle Nutzer Zugriff auf Gemini Live erhalten und das Format damit vollkommen kostenlos nutzen können.

» Gemini Live ist jetzt kostenlos nutzbar

