Pixel Update: Neue Kamera-Funktionen, Neustart des Pixel 9a, Pixel Watch-Updates & Thermometer-Probleme

Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn wir konnten euch über Fortschritte bei der Pixel Watch und den Smartphones berichten, über ein starkes Kamera-Update und haben mit dem Pixel 9a ein wenig in die Zukunft geblickt. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Wird das Pixel 9a einen Neustart bringen?

Google könnte mit dem Pixel 9a ganz andere Wege gehen, was aufgrund der Marktlage und des aktuellen Portfolios rund um die Pixel 9-Smartphones sicherlich auch notwendig ist. Leaks zeigen, dass es in eine ganz andere Richtung gehen kann.

» Google könnte mit dem Pixel 9a den Neustart wagen

So lange gibt es Pixel Watch-Updates

Wir zeigen euch, wie lange Google die Smartwatches aus eigenem Hause mit Wear OS-Updates sowie Sicherheitsupdates versorgen wird. Leider gibt es seit der ersten Generation bis zur aktuellen Pixel Watch 3 keinen Fortschritt zu vermelden.

» So lange wird Google die Pixel Watch mit Updates versorgen

Änderungen bei den Android-Betas?

Google sollte die Android-Betas etwas mehr als bisher differenzieren. Denn anders wird man das Problem der weit verzögerten Betas für die Pixel-Smartphones wohl nicht mehr in den Griff bekommen können.

» Sollte Google die Android-Vorabversionen ändern?









Pixel-Probleme mit dem Thermometer-Sensor

Die Pixel Pro-Smartphones verfügen über einen Thermometer-Sensor, mit dem sich die Temperatur von unterschiedlichen Oberflächen messen lässt. Jetzt haben die Entwickler interessante Einblicke darin gegeben, mit welchen Hürden sie konfrontiert wurden.

» Google gibt Einblicke in die Entwicklun des Pixel-Thermometer-Sensors

Pixel-Verpackungen werden zur Wissenschaft

Google macht auch bei den Verpackungen der Pixel-Smartphones weitere Fortschritte und zeigt nun in einem interessanten Einblick, wie man diese immer weiter optimiert hat. Wahnsinn, wie viel Aufwand man in den Pappkarton steckt und wie viele Ingenieure daran mittlerweile beteiligt sind.

» Umfangreicher Einblick in den aufwendigen Prozess des Pixel-Verpackungsdesigns

Update für die Pixel Kamera für Wear OS

Die Pixel Kamera für Wear OS erhält ein Update, mit dem die Smartwatch in der Lage ist, noch mehr Bildquellen auszuwählen, schneller gestartet zu werden und auch auf eine aktiv geöffnete Kamera hinzuweisen.

» Pixel Kamera für Wear OS erhält neue Funktionen

