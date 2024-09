Pixel Kamera für Wear OS: Update bringt Schnellstart, Gesten für Kamerawechsel und mehr (Screenshots)

Pünktlich zum Verkaufsstart der Pixel Watch 3 hat Google eine neue Version der Pixel Kamera für das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS veröffentlicht. Das Update auf die neue Version 9.5 erleichtert die Schritte für den Wechsel der Kamera, den Wechsel des Aufnahmemodus und enthält eine neue Sicherheitsfunktion, die gleichzeitig den Start der Kamera-App verkürzen kann.



Mit der Pixel Kamera für Wear OS erhalten Smartwatch-Nutzer eine Fernbedienung für die Smartphone-Kamera, die hauptsächlich als Bildvorschau sowie zum Auslösen dient. Jetzt wird die Version 9.5 der Pixel Kamera ausgerollt, die einige Verbesserungen im Gepäck hat: Zunächst lässt sich der Wechsel zwischen Foto und Video durch einen Umschalter am linken Displayrand durchführen. Entweder per Touch auf den Slider oder per Swipe nach oben bzw. unten am Display.

Die zweite Neuerung ist der Wechsel zwischen Hauptkamera und Frontkamera, der nun per doppeltem Tap auf das Display durchgeführt werden kann. Wie bisher ist der Wechsel auch per Eintrag im Overflow-Menü möglich, aber das doppelte Tippen geht natürlich deutlich schneller. Das letzte Update ist ein neuer Indikator auf dem Watch Face der Smartwatch. Ist die Kamera-App auf dem Smartphone geöffnet, erscheint das kleine Icon am unteren Rand. Mit einem Tap auf das Icon lässt sich die Kamera-App auf der Smartwatch starten.

Das Update auf die Version 9.5 wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt. Der Indikator funktioniert nur dann, wenn auch auf dem Smartphone die Version 9.5 installiert ist, deren Rollout noch einige Tage in Anspruch nehmen könnte.

[9to5Google]

