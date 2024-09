Google Pixel 9a: Budget-Smartphone vor dem Neustart? Es könnte deutlich günstiger (und schwächer) werden

Auch wenn es noch einige Zweifel gibt, könnte Google im nächsten Jahr das Pixel 9a als neues Budget-Smartphone vorstellen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, zeichnet sich durch die ersten Leaks schon jetzt ab, dass Google diese deutlich niedriger im Markt platzieren könnte, als es bisher der Fall gewesen ist. Man wird wohl auch gar keine andere Wahl haben, als ein echtes Budget-Gerät zu bringen.



Schon seit der dritten Pixel-Generation bringt Google im Frühling des Folgejahres ein Budget-Smartphone auf den Markt, das sich zu großen Teilen am großen Bruder des vergangenen Herbst orientiert. Bislang hat man an diesem Konzept festgehalten, doch spätestens in diesem Jahr stößt man an die Grenzen des Machbaren. Denn durch die mittlerweile vier unterschiedlichen Pixel 9-Smartphones deckt Google schon im Herbst eine größere Bandbreite als bisher ab.

Die größte Schwierigkeit des möglichen Pixel 9a wäre allerdings die Preisgestaltung. Denn schon das günstigste Pixel 9 kostet 899 Euro. Eine leicht abgespeckte Version würde daher wohl ebenfalls einen solch stolzen Preis haben, dass man es selbst mit allen zugedrückten Hühneraugen nicht mehr als Budget-Gerät bezeichnen könnte. Daher muss Google am Konzept schrauben und die Geräte deutlicher als bisher differenzieren – in allen Bereichen.

Der wichtigste Unterschied ist natürlich der Preis, denn über diesen soll sich das Gerät nach dem Marktstart verkaufen. Dabei muss man natürlich auch beachten, dass das Pixel 9 zum möglichen Verkaufsstart eines Pixel 9a im Mai 2025 schon deutlich günstiger zu haben sein dürfte oder zumindest in den Vormonaten immer wieder Teil von starken Aktionen gewesen sein wird. Das erhöht den Preisdruck weiter.









Wird das Pixel 9a völlig anders?

Vor wenigen Tagen wurde gespannt, dass der Tensor G4 im Pixel 9a abgespeckt wird und unter anderem auf ein älteres Samsung-Modem setzt. Das spart Kosten, wird aber mit Sicherheit nicht der einzige Bereich sein, in dem man den Rotstift ansetzt und auf Leistung verzichtet. Vielleicht erklärt sich dadurch auch das oben sichtbare und nach wie vor eher unglaubwürdige Kamera-Engagement. Könnte Google tatsächlich derart stark bei der Kamera abspecken, dass eine Kameraleiste nicht mehr notwendig ist? Da heute sehr vieles über KI läuft, könnte das ein interessanter Weg sein, um dennoch einigermaßen hochwertige und Pixel-würdige Bilder zu erhalten.

Durch den abgespeckte Tensor, die kleinere Kamera und die Wirrungen um das Erscheinen könnte man durch Kombination derzeit zum Schluss kommen, dass sich das Pixel 9a sehr stark vom Rest des Portfolios unterscheiden wird. Sollte man den Preis dadurch halbieren können, wäre es gemeinsam mit der KI-Power und den vielen Optimierungen vielleicht ein interessantes Paket, das der a-Reihe neuen Schwung geben kann.

