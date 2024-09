Pixel 9a: Ist das wirklich Googles neues Smartphone? Neuer Leak zeigt völlig verändertes Design (Galerie)

Derzeit kann nur darüber spekuliert werden, ob Google im nächsten Jahr ein Pixel 9a auf den Markt bringen wird oder die Budget-Serie einmalig pausieren lässt. Vor wenigen Tagen haben die Leaker ein Zeichen gesetzt und das vermeintlich erste Foto des neuen Google-Smartphones veröffentlicht. Aber kann das wirklich das Pixel 9a sein? Daran gibt es gehörige Zweifel…



Es gibt gute Gründe dafür zu glauben, dass Google im nächsten Jahr kein Pixel 9a auf den Markt bringen wird. Diese reichen vom vollen Portfolio über die geleakte Roadmap bis hin zur Preisgestaltung. Im verlinkten Artikel haben wir euch kürzlich alle Argumente gegen das Pixel 9 gesammelt, die sich zumindest als Indizien kaum entkräften lassen.

Ungeachtet dessen, hat es vor wenigen Tagen den ersten großen Pixel 9a-Leak gegeben, denn es wurden zwei Fotos des Pixel 9a veröffentlicht, die angeblich das echte Smartphone zeigen sollen. Tatsächlich wäre das für die Pixel-Verhältnisse der letzten Jahre gar nicht überraschend früh, denn wir hatten schon mehrfach solch frühe Aufnahmen oder Renderbilder gesehen, die sich schlussendlich als wahr erwiesen haben. Woher auch immer solche Aufnahmen ganze neun Monate vor der erwarteten Präsentation stammen.

Die Unsicherheit besteht, abgesehen vom möglichen Nicht-Erscheinen des Geräts, eher im Inhalt. Denn wir sehen erstmals seit Jahren ein Smartphone ohne Kameraleiste. Diese gehört bekanntlich seit der sechsten Generation fest zur Identität der Pixel-Smartphones und wird in jedem Jahr überarbeitet. Erst kürzlich hatten wir euch alle Details zur Pixel 9-Kameraleiste zusammengefasst. Schaut euch die folgenden Bilder einmal an.









Ist das wirklich ein Pixel 9a?

Kann ein Smartphone ohne Kameraleiste wirklich ein Google Pixel sein? Dass Google die Abkehr vom Signature Design eines Tages wagen könnte, muss gar nicht bezweifelt werden – aber würde man das nicht eher mit der großen Generation und nicht dem Budget-Ableger tun? Dabei geht es nicht nur um das Markenzeichen, sondern auch um die technische Seite. Dass Kameras weit aus dem Gehäuse herausstehen, ist heute bei sehr vielen Smartphones der Fall und beim aktuellen Stand der Technik eine Notwendigkeit.

Sollte Googles irgendwie geschafft haben, die Kamera-Komponenten enorm zu verkleinern oder überraschend weit in das Gehäuse zu „drücken“, ist das eine große Innovation und sicherlich ebenfalls nichts, dass man in einem Budget-Smartphone Premiere feiern lassen würde. Zwar hat der Designer der Pixel 9-Kameraleiste kleinere Komponenten für die Zukunft angekündigt, aber ganz so schnell wird es dann doch nicht gehen.

Die zweite Theorie wäre, dass man gar nicht die Kameras verkleinert, sondern stattdessen das Gehäuse vergrößert hat. Das Smartphone wäre dann deutlich klobiger. Potenziell könnte es dann auch einen größeren Akku haben, würde dadurch aber auch an Gewicht zulegen. Erst einmal muss aber geklärt werden, ob es das Pixel 9a überhaupt geben wird…

