Pixel Watch 3: Google gewährt bis 150 Euro Rabatt auf die Smartwatches – Gutschein-Aktion für Fitbit-Nutzer

Google hat mit der Pixel Watch 3 kürzlich die dritte Generation der Smartwatch-Linie auf den Markt gebracht, die zwar gute Kritiken erhalten hat, aber von vielen Nutzern als zu teuer empfunden wird. Vielleicht auch aus diesem Grund hat man jetzt in Deutschland eine etwas unglückliche Marketing-Aktion gestartet: Ausgesuchte erhalten einen Rabatt in Höhe von 100 Euro + 50 Euro.



Schon seit einigen Tagen versendet Google Rabattcodes an ausgesuchte Nutzer per E-Mail, die diesen einen Google Store-Gutschein in Höhe von 100 Euro für den Kauf einer Pixel Watch 3 einbringen. Nach Eingabe des Codes sind die verfügbaren Smartwatch-Modelle für 100 Euro weniger zu haben, wobei der Kauf bis zum 23. September getätigt werden muss. Aber das ist noch nicht alles, denn nach dem Kauf gibt es zusätzlich ein weiteres Guthaben von 50 Euro für den Google Store. Effektiv sind es also 150 Euro Ersparnis.

Das ist eine nette Aktion und könnte so manchen Nutzer davon überzeugen, sich schon jetzt eine Pixel Watch 3 zuzulegen. Auf der anderen Seite verärgert man frühe Käufer der Pixel 9-Smartphones, denn der Google Store lobte unter anderem für den Kauf des Pixel 9 Pro XL im Bundle mit einer Pixel Watch 3 einen Rabatt in Höhe von 150 Euro aus. Dass dieser nun auch ganz ohne Smartphone-Kauf angeboten wird, kommt erwartungsgemäß nicht so gut an – vor allem nicht in dieser frühen Phase.

Interessanterweise sollen die E-Mails hauptsächlich an Fitbit-Nutzer versendet werden, die man wohl von einer Pixel Watch überzeugen möchte. Das passt gut zu den kürzlich durchgesickerten Plänen, dass Fitbit keine Smartwatches mehr produzieren und möglicherweise vollständig aus dem Hardware-Geschäft aussteigen wird.

