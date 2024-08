Fitbit: Google dementiert das Aus der Smartwatches – wird das gesamte Hardware-Portfolio eingestellt?

Es gibt Verwirrungen um die Zukunft von Fitbit. Erst heute früh hatten wir darüber berichtet, dass Google keine Fitbit-Smartwatches mehr auf den Markt bringen wird und jetzt wird diese Information halbgar dementiert. Ein weiteres Statement lässt vermuten, dass das gesamte Hardware-Portfolio von Fitbit auf der Kippe steht – man will es nur noch nicht verkünden.



Erst heute früh hatten wir auf Basis von Aussagen eines Google-Managers berichtet, dass Google die Fitbit-Smartwatches einstellen und sich in diesem Segment vollständig auf die Pixel Watch konzentrieren wird. Das bedeutet, dass die beiden Fitbit-Linien Versa und Sense nicht mehr fortgeführt werden. Jetzt stellt sich heraus, dass ein Manager wohl etwas zu weit vorgeprescht ist und Informationen verkündet hat, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Denn ein Google-Sprecher teilt nun gegenüber Ars Technica mit, dass der Bericht nicht korrekt ist. Man hat das folgende Statement veröffentlicht:

Wir fühlen uns Fitbit sehr verpflichtet und, was noch wichtiger ist, den Kunden, die diese Produkte und Technologien nutzen und sich darauf verlassen. Es ist auch erwähnenswert, dass viele der Gesundheits- und Fitnessfunktionen, die wir in Pixel Watch 3 eingeführt haben, auf die Innovationen und bahnbrechenden Fitnessfortschritte von Fitbit zurückzuführen sind. Darüber hinaus haben wir gerade Fitbit Ace LTE auf den Markt gebracht, und Sie werden weiterhin neue Produkte und Innovationen von Fitbit sehen.

Mit diesem Statement hat das PR-Team seine Pflicht getan und die offizielle Haltung erst einmal wiederhergestellt. Doch man muss noch nicht einmal zwischen den Zeilen lesen, um dieses Dementi eher als Bestätigung zu sehen – vielleicht sogar als Bestätigung für ein viel größeres Aufräumen bei Fitbit.









Denn die einzige Aussage, die sich auf die ursprüngliche Meldung bezieht ist, dass diese „nicht korrekt“ ist. Aber „nicht korrekt“ hat einen großen Interpretationsspielraum und heißt nicht, dass alle Infos nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Das gesamte weitere Statement erwähnt mit keinem Wort, dass Fitbit neue Smartwatches auf den Markt bringen wird und dementiert auch nicht, dass es keine weiteren Smartwatches mehr geben wird. Das „nicht korrekt“ kann sich auch darauf beziehen, dass sich Fitbit auf Fitnesstracker konzentrieren will. Was wiederum bedeuten würde, dass die Hardware komplett eingestampft wird.

Es heißt lediglich, dass die Fitbit-Funktionen für die Pixel Watch 3 sehr wichtig sind – was in diesem Kontext eher als Bestätigung der ursprünglichen Meldung zu werten ist. Außerdem untermauert man den Fortbestand des Smartwatch-Businesses mit einem Produkt, das vor zwei Monaten auf den Markt gekommen ist. Das heißt noch lange nicht, dass Google an den Smartwatches festhält, sondern zeigt nur, dass das Produkt vor der möglichen Entscheidung zum Ausstieg auf den Markt gekommen ist. Die Ankündigung „neuer Produkte“ dürfte sich auf neue Software-Features beziehen.

Meine Prognose: Google wird keine weitere Fitbit-Smartwatch mehr auf den Markt bringen und die seit Jahren sinkenden Marktanteile der Fitbit-Fitnesstracker werden wohl dazu führen, dass das Hardware-Business schon bald abgestoßen wird. Nicht umsonst ist Fitbit in die Pixel-Abteilung integriert worden und lebt als reine Plattform auf den Pixel-Produkten weiter.

