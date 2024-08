Android: ‚Circle to Search‘ erhält Audiosuche – soll Musikstücke, summen und pfeifen erkennen (Video)

Eine der ersten großen Ankündigungen im Jahr 2024 war sicherlich Circle to Search, das in den folgenden Monaten sowohl funktionell als auch in puncto Reichweite ausgebaut wurde. Wie sich jetzt in einem Video zeigt, wird ‚Circle to Search‘ schon sehr bald eine Audio-Analyse bieten, mit der sich Musik erkennen lassen soll. Wohl die neue Umsetzung einer längst verfügbaren Funktion.



Die Plattform ‚Circle to Search‘ wird schon bald größere Updates erhalten. Denn nachdem gerade erst die Circle-Integration in Google Files entdeckt wurde, zeigt sich jetzt eine neue Audio-Analyse. Diese wird auf gleichem Wege aufgerufen wie die Bildanalyse, erfordert aber noch einen kurzen Tap auf das Audio-Symbol. Im folgenden Video könnt ihr das Feature im Einsatz sehen, das bis auf die Darstellung des Ergebnisses bereits nutzbar ist.

Diese Funktion dürfte vielen Nutzern bekannt vorkommen, denn die Google-App bietet schon seit mehreren Jahren eine solche Musikerkennung, die stets dann aktiv wird, wenn die Spracherkennung gestartet und das Musiksymbol gedrückt wird. Auch YouTube Music bietet eine Musikerkennung und es ist davon auszugehen, dass sich die neue Umsetzung innerhalb von ‚Circle to Search‘ nicht wesentlich davon unterscheiden wird.

Der Vorteil dieser Umsetzung ist es, dass sich ‚Circle to Search‘ jederzeit aufrufen lässt, während die Google-App oder YouTube Music separat gestartet werden müssten. Das Feature kann sowohl die auf dem Smartphone abgespielte Musik als auch per Mikrofon erkannte Musik in der Umgebung analysieren. Bei Bedarf könnt ihr die Musik auch summen oder pfeifen, um die Erkennung zu starten. Es ist zu erwarten, dass Google das schon sehr bald vorstellen und für alle Nutzer freischalten wird.

