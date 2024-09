Meteoriteneinschlag in der Google Websuche: Bisher kaum bekanntes Easteregg für den Chicxulub-Krater

In der Google Websuche schlummern nicht nur endlose Informationen, sondern auch zahlreiche Eastereggs, die von vielen Nutzern eher zufällig entdeckt werden und sicherlich im ersten Moment für eine Überraschung sorgen. Diese können in ganz unterschiedlicher Form integriert sein, wobei derzeit die Animationen dominieren. Heute zeigen wir euch einen Meteoriten-Einschlag in der Websuche.



Die Google Websuche ist gefüllt mit einigen Eastereggs, die bei bestimmten Suchanfragen ausgelöst werden. Klassiker wie etwa „do a barrell roll“ dürften vielen Nutzern bekannt sein, aber es gibt auch weniger bekannte Späße – heute stellen wir euch ein jüngeres Beispiel vor. Wer sich für die Erdgeschichte interessiert und dabei irgendwann auf das Aussterben der Dinosaurier stößt, könnte vielleicht nach dem Chicxulub-Krater vor der Küste Mexikos suchen. Und dann erlebt ihr eine Überraschung.

Sucht ihr nach dem Krater, laden sich die typischen Suchergebnisse und es beginnt eine kleine Animation. Aus der linken oberen Ecke fliegt ein Meteorit durch das Bild, bis dieser knapp am unteren rechten Rand wieder aus der Bildfläche verschwindet – also kurz vor dem Einschlag am unteren Rand des Browserfensters. Kurz darauf gibt es den nicht-sichtbaren Einschlag, der durch ein kurzzeitig vibrierendes Bild angedeutet wird. Ein netter Effekt, der im Zusammenspiel sehr gut wirkt und die Vorschaubilder der Suchergebnisse noch eindrucksvoller erscheinen lässt.

Eine Interaktionsmöglichkeit mit dem Meteoriten scheint es nicht zu geben und es gibt (leider) auch keinen Soundeffekt für diese Animation. Dennoch ein nettes Easteregg, über das ich selbst erst vor wenigen Tagen gestolpert bin und wirklich überrascht war.

