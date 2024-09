Android 15 ist da! Google veröffentlicht Android V – Rollout auf Pixel-Smartphones verzögert sich (alle Infos)

Android 15 ist da! Google hat vor wenigen Minuten den Startknopf gedrückt und das neue Betriebssystem im AOSP veröffentlicht. Die finale Version von Android 15 hat in den letzten Monaten zahlreiche Vorabversionen durchlaufen und ist jetzt abgeschlossen. Der Rollout auf die unterstützten Pixel-Smartphones beginnt allerdings erst in einigen Wochen, sodass viele Nutzer in den nächsten Tagen nicht mit einem Update rechnen sollten.



Google hat die finale Version von Android 15 veröffentlicht, die in mehr als einem Dutzend Vorabversionen zahlreiche Tests durchlaufen hat. Nachdem man genügend Feedback gesammelt und Probleme behoben hat, konnte man jetzt den Startschuss geben, allerdings nur für das AOSP (also die offizielle Vanilla-Version). Der Rollout auf die Pixel-Smartphones wird sich noch bis in den Oktober hinein verzögern.

Alle Infos zur Verzögerung findet ihr in unserem Artikel zum verspäteten Android 15-Rollout auf Pixel-Smartphones.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 15

Weil der Rollout ohnehin noch nicht stattfindet, hat man es sich bei Google selbst in der Ankündigung erspart, wichtige Neuerungen hervorzuheben. Das wird man wohl erst mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones nachholen, sodass ihr euch unsere Auflistung anschauen könnt. Im folgenden Artikel findet ihr alle wichtigen Neuerungen aus den Android 15 Vorabversionen.

Rollout

Der Rollout hätte eigentlich sofort beginnen sollen, doch aus nicht näher genannten Gründen ist das in diesem Jahr nicht der Fall. Stattdessen müsst ihr euch bis Anfang oder gar Mitte Oktober gedulden. Es ist zu erwarten, dass sich dennoch in den nächsten Tagen auch die ersten weiteren Smartphone-Hersteller zu Wort melden und verkünden werden, welche Geräte das Update erhalten und wann die Besitzer der noch recht jungen Smartphones damit rechnen dürfen.

