Android: Gboard-Nutzer können bald aus verschiedenen Schriftarten wählen – ändert die Tastendarstellung

Die Tastatur-App Gboard bietet den Nutzern eine Reihe von Personalisierungsmöglichkeiten, mit denen sich die Oberfläche anpassen lässt. Jetzt zeigt sich eine weitere Anpassungsmöglichkeit in der Beta-Version der App, die aufgrund ihrer Natur recht interessant ist. Nutzer werden die Auswahl zwischen verschiedenen Schriftarten haben, die auf den Tasten der App verwendet wird.



Gboard erlaubt es den Nutzern schon seit langer Zeit, die Darstellung der gesamten Tastatur-App anzupassen. Es lassen sich einzelne Tasten ausblenden, die Höhe des gesamten Keyboards anpassen, eine alternative Farbpalette bis hin zu einem Hintergrundbild verwenden und mehr. Jetzt zeigt sich in der aktuellen Gboard Beta der Version 14.7 eine Auswahl für die auf den Tasten zum Einsatz kommende Schriftart. In der Testphase können die Nutzer aus zwei unterschiedlichen Schriftarten wählen.

Die Wahl ist zwischen „Gboard default“ und „System default“. Derzeit gibt es also keine konkrete Schriftart zur Auswahl, sondern nur die Wahl zwischen den Standards, wobei sich der Smartphone-Standard an anderer Stelle festlegen lässt. Bei Gboard Default handelt es sich um Google Sans, während der Systemstandard etwa Roboto sein kann. Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, dass sich Buchstaben auf den Tasten zumindest bei diesen beiden zur Wahl stehenden Schriftarten kaum unterscheiden. Das kann bei anderen Smartphone-Herstellern natürlich anders aussehen.

Die Auswahl der Schriftart bezieht sich nicht nur auf die Tastatur-App selbst und hat keinen Einfluss auf die Eingabefelder, in denen gerade Text eingegeben wird. In welchen Situationen die Auswahl der Schriftart sinnvoll sein kann, muss sich noch zeigen. Vielleicht ist es etwas für Nutzer, die eine Comic-Schriftart in der Android-Oberfläche nutzen und diese auch bei Gboard nutzen oder eben nicht nutzen wollen.

