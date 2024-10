Android & Google Home: Neues Smart Home Favoriten-Widget wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Google hat den Bereich des Smart Home längere Zeit schleifen lassen, greift nun durch die derzeit auf vielen Plattformen ankommende Google Home-Integration aber wieder an. Nach wie vor nutzen viele Nutzer zur Smart Home-Steuerung die Android-App Google Home ein. Jetzt beginnt man mit dem breiten Rollout des neuen Favoriten-Widgets. Wir zeigen euch die neuen Widgets und deren Möglichkeiten.



Nach eigenen Angaben haben die Nutzer von Google Home mittlerweile mehr als 600 Millionen aktive Geräte eingerichtet, die sich über die Smart Home-Plattform nutzen lassen. Die allermeisten dürften zum Abruf der Sensoren und das Steuern der Aktoren/Geräte die Google Home Android-App nutzen. Diese besitzt seit einiger Zeit eine praktische, auf der Favoritenfunktion aufgebaute, Startseite mit den wichtigsten angebundenen Gerätschaften auf einen Blick. Jetzt steht diese auch in Form eines flexiblen Widgets zur Verfügung.

Wie schon vor langer Zeit für Preview-Nutzer angekündigt, werden jetzt endlich die neuen Google Home Homescreen-Widgets für alle Android-Nutzer ausgerollt. Zusätzlich zu den Einzel-Widgets gibt es jetzt ein großes Widget, in dem mehrere Geräte gleichzeitig aufgelistet sind. Der Inhalt des flexiblen Widgets entspricht dem der Startseite der App und zapft die Inhalte aus der Favoritenfunktion der Android-App an. Die darin enthaltenen Geräte lassen sich vom Homescreen steuern bzw. deren Status umschalten oder es lassen sich aktuelle Werte der Sensoren oder sonstige Zustände abfragen.

Das Widget kann frei und flexibel in der Größe geändert werden, wobei von einem kleinen Balken in der Größe 2×1 oder Streifen bis zum bildschirmfüllenden Widget alles möglich ist. Die Darstellung und Auswahl der Inhalte können über die Widget-Einstellungen konfiguriert werden, sodass einzelne Geräte entfernt oder die Reihenfolge verändert werden kann. Das Widget wird laut der Beschreibung in der Google Home-App alle 30 Minuten aktualisiert, die Werte sind also nicht „Live“, sondern je nach Gerätekategorie lediglich als aktuell zu bezeichnen.









Das sind die neuen Homescreen-Widgets

Die neuen Homescreen-Widgets wurden zuletzt für Google TV und das Pixel Tablet ausgerollt, mit der Verteilung für alle Android-Nutzer wird diese Runde abgeschlossen. Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie das Widget aussehen kann.

[9to5Google]