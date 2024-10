Google TV: Neue Smart Home-Steuerung startet jetzt für Chromecast-Nutzer – Preview bringt Update (Video)

Google verspricht schon seit längerer Zeit eine umfangreiche Smart Home-Steuerung innerhalb von Google TV und jetzt steht eine solche tatsächlich für viele interessierte Nutzer vor der Tür: Nutzer eines Chromecast mit Google TV können sich bereits jetzt das kürzlich vorgestellte Google Home Panel in der Preview-Version des Betriebssystems ansehen. Es ermöglicht die Smart Home-Steuerung per Fernbedienung direkt am Fernseher.



Schon vor gut einem Jahr hatten die Entwickler von Google TV erstmals eine Smart Home-Integration in Aussicht gestellt und sich dabei zunächst auf die Darstellung des Livebildes einer Nest-Türklingel beschränkt. Kürzlich ging die Integration einen deutlichen Schritt weiter und wurde mit dem Start des Google TV Streamer für alle Nutzer der neuen Hardware freigeschaltet. Jetzt geht es mit allen anderen Google TV-Nutzern weiter, die diese Steuerung im Rahmen der Preview-Version auf ihrem Chromecast nutzen können. Es ermöglicht den Nutzern, einen Teil der Google Home-Oberfläche direkt auf dem Smart TV zu nutzen. Dazu gibt es ein Panel, das am rechten Rand der Oberfläche jederzeit ausgefahren werden kann. Im folgenden Video könnt es ab Sekunde 50 sehen.

Das Google Home Panel entspricht weitestgehend der bereits bekannten Oberfläche von Google Home auf Tablets, Smart Displays oder auch am Smartphone und bietet den vollen Funktionsumfang: Schalter umlegen, Slider einstellen, Status einzelner Geräte abrufen, auf gruppierte Geräte zugreifen oder sonstige Steuermöglichkeiten nutzen. Alles bequem am Smart TV mit der Fernbedienung. Und wer die Fernbedienung nicht finden kann, kann das Ganze auch per Sprachsteuerung nutzen. Das dürfte vor allem für das Umgebungslicht rund um den Fernseher sehr praktisch sein.

Das Google TV-Update für Nutzer der Preview-Version wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt und umfasst diese Smart Home-Steuerung. Als weitere Voraussetzung gibt man an, dass man Teil eines in Google Home eingerichteten Smart Homes sein muss, dass sich Google TV nicht im Basic-Modus befindet und dass man natürlich mindestens ein Smart Home-Gerät besitzen muss.

[9to5Google | Google-Blog]