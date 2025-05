Alpabet will Waymos verkaufen: Google-Schwester hat neue Pläne für die autonomen Fahrzeuge

Die Google-Schwester Waymo arbeitet seit vielen Jahren an autonomen Fahrzeugen und hat in einer wachsenden Anzahl von Städten – mittlerweile auch außerhalb der USA – Taxiflotten mit jeweils Hunderten Fahrzeugen aufgebaut. Dennoch dürfte sich das Geschäftsmodell längst nicht tragen, sodass man jetzt eine interessante Perspektive eröffnet hat: Waymo will zukünftig selbstfahrende Fahrzeuge verkaufen.



Das Geschäftsmodell der Google-Schwester Waymo sieht es seit vielen Jahren vor, alle Fahrzeuge in Eigenregie zu betreiben und diese zu einer wachsenden Flotte an autonomen Taxis auszubauen. Damit ist man grundsätzlich erfolgreich und hat wohl eine akzeptable Auslastung, doch ob sich die Kosten für den Bau und Betrieb rein durch die Taxifahrten wieder reinholen lassen, würde ich dennoch bezweifeln. Die milliardenhohen Alphabet-Verluste könnten das bestätigen.

Das weiß natürlich auch Alphabet-CEO Sundar Pichai und hat jetzt in Aussicht gestellt, dass Waymo perspektivisch auch autonome Fahrzeuge verkaufen könnte. Die vor einigen Jahren einmal angestrebte Möglichkeit, eigene Fahrzeuge zu bauen, wird man wohl nicht mehr in Angriff nehmen. Stattdessen dürfte Waymo weiterhin daran festhalten, Fahrzeuge von der Stange zu kaufen und diese zu autonomen Fahrzeugen umzurüsten – um dann auch diese verkaufen zu können.

Wenn man so will, könnte man Waymo dann als Auto-Tuner bezeichnen, der aufgerüstete Fahrzeuge verkauft. Eine erst vor wenigen Tagen verkündete Kooperation mit Toyota spricht dafür, denn man hat zwar die Partnerschaft verkündet, aber keinerlei Details dazu genannt. Auch Alphabet-CEO Pichai würde kaum eine solche Aussage tätigen, wenn es keine konkreten Überlegungen gäbe. Daher würde ich darauf tippen, dass Waymo entweder zum Tuner für Privatkäufer wird oder sich als fertigender Autozulieferer betätigt, der seine autonome Technologie an die Hersteller verkauft. Vielleicht ist Toyota das erste Unternehmen, das ein vollständig autonom fahrendes Fahrzeug powered by Waymo-Technologie an Privatkunden verkaufen wird.

Am Taxidienst wird man sicherlich weiterhin festhalten, der schlussendlich als Werbung für diese Fahrzeuge gesehen kann und sich durch die Querfinanzierung mit den Fahrzeugverkäufen sicherlich auch profitabel betreiben lässt.

» Waymo: Fahrzeuge der Google-Schwester können nicht parken – sammeln Strafzettel in Rekordhöhe

» Waymo: Autonomes Fahrzeug der Google-Schwester im Test – ein interessanter Erfahrungsbericht (Video)

[The Verge]