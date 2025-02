Waymo: Autonomes Fahrzeug der Google-Schwester im Test – ein interessanter Erfahrungsbericht (Video)

Die Google-Schwester Waymo betreibt schon seit Jahren eine Flotte von autonomen Fahrzeugen, die in einer wachsenden Zahl von US-Regionen Taxidienste anbieten. Schon seit Jahren gelten die Fahrzeuge als technologische Vorreiter und derzeit sieht es so aus, als wenn das Alphabet-Unternehmen diesen Wettlauf für sich entscheiden könnte. Ein deutscher Test kommt jetzt zu einem recht begeisterten Ergebnis.



Google arbeitet seit weit über einem Jahrzehnt an den selbstfahrenden Fahrzeugen und gilt schon sehr lange als führend bei diesen Technologien – daran hat sich bis heute nichts geändert. Alphabet betreibt die gesamte Entwicklung und Flotter unter dem Dach von Waymo und wird in Kürze in viele weitere US-Regionen expandieren. Immer wieder gab es Konkurrenten, die es vermeintlich besser machen wollten, doch überholt wurde Waymo nie. Und so mancher Konkurrent, auch mit großem Namen, hat schon wieder das Handtuch geworfen.

Jetzt hat mit heise erstmals seit längerer Zeit mal wieder ein deutsches Medium die Fahrzeuge ausprobiert. Der Redakteur hat sich in ein solches Fahrzeug gesetzt und dabei einen nicht unbedingt streng geplanten Test durchgeführt, sondern eher den Alltag „nachgespielt“. Er fuhr mehrere Strecken, probierte viele Dinge aus, zog sich die Schuhe aus, telefonierte mit dem Support und versuchte auch einmal, das Lenkrad zu halten bzw. überhaupt zu berühren. Was man als neugieriger Mensch eben so macht. Alles natürlich auf Kamera festgehalten.

Aber es gab auch wichtigere Punkte im Test, wie etwa die Sicherheit. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit im fließenden Verkehr, die ohne jede Ausnahme seit dem Start der Taxiflotte vor bald fünf Jahren stets gegeben ist, sondern auch um die Sicherheit der Menschen. So konnte das Waymo-Fahrzeug Fußgänger erkennen und es kam zu keiner gefährlichen Situation. Ein vor die Reifen gelegtes Stofftier wurde allerdings vom Fahrzeug überfahren. Dem muss man entgegenhalten, dass auch ein Mensch das nicht hätte sehen können und einfach nicht damit zu rechnen ist, dass sich etwas vor die Reifen legt. Dennoch, ein autonomes Fahrzeug könnte hier vielleicht noch den einen oder anderen Sensor vertragen und nachbessern.

Schaut euch das Video einfach einmal an, es ist unterhaltsam gemacht und gibt einen guten Eindruck in die Zukunfts-Technologie der selbstfahrenden Fahrzeuge.

