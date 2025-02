YouTube: Werbeblocker-Blockade ist hocherfolgreich – 50 Milliarden Dollar Umsatz mit Abos und Werbung

Aufgrund der enormen Reichweite und Popularität mag man es kaum glauben, aber die Videoplattform YouTube war über viele Jahre das Sorgenkind im Hause Google, das kaum Geld in die Kassen gespült hat. Durch die in den letzten zwei Jahren gesetzten Maßnahmen hat sich das geändert, denn mittlerweile sprudeln die Umsätze aus allen Quellen. In wenigen Tagen wird Google sicherlich den nächsten Umsatz-Meilenstein für YouTube verkünden können.



YouTube ist seit jeher Marktführer bei den Videoplattformen und erreicht nach eigenen Angaben mehrere Milliarden Nutzer, die sich die Videos ansehen. Dass der Betrieb einer solchen Plattform auch mehrere Milliarden Dollar kostet und eine gewaltige Infrastruktur erfordert, dürfte vielen Nutzern trotz Offensichtlichkeit kaum bewusst sein. Daher war es auch nicht ganz überraschend, dass Google-CEO Sundar Pichai vor etwa drei Jahren verkünden musste, dass die Plattform dringend effizienter werden müsse. Die Gewinne dürften wohl sehr überschaubar gewesen sein.

Das hat sich tatsächlich geändert, denn vor allem die Maßnahmen gegen Werbeblocker-Nutzer haben sowohl die Werbeumsätze als auch die Abo-Umsätze regelrecht sprudeln lassen. In den letzten vier bekannten Quartalen konnte YouTube erstmals die Marke von 50 Milliarden Dollar Umsatz durchbrechen. Konkret vom 4. Quartal 2023 bis zum dritten Quartal 2024. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von ganzen 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gar nicht so schlecht für eine bald zwei Jahrzehnte alte Plattform. Wäre YouTube ein deutsches Unternehmen, käme es damit in puncto Umsatz schon unter die Top 13. Tendenz steigend.

Schon Anfang 2024 konnte man die Marke von 100 Millionen YouTube Premium-Abonnenten verkünden, von denen sicherlich so mancher zuvor einen Werbeblocker genutzt hatte. Außerdem hat der Umfang der Werbung zugenommen, sodass auch alle anderen Nutzer mehr Umsatz generiert haben. Natürlich sagt der Umsatz nichts über den Gewinn aus. Doch eine Umsatzsteigerung von über 50 Prozent in den letzten drei Jahren sowie eher moderat gestiegene Kosten, dürfte die Marge sicherlich nach oben getrieben haben. Konzernweit hat Alphabet im Jahr 2024 eine Gewinnmarge von 32 Prozent gehabt und wenn Pichai mit YouTube zufrieden ist, dürfte diese bei der Videoplattform jetzt wohl ähnlich hoch liegen.

In der nächsten Woche wird Google die endgültigen Zahlen für das 4. Quartal 2024 präsentieren und es ist davon auszugehen, dass dabei erneut eine Rekordmarke fallen wird. Denn die Plattform ist durch den Wegfall vieler Werbeblocker deutlich effizienter geworden.

