Google TV Streamer: Leaker sehen neues Pro-Modell auf Googles Roadmap – das steckt wirklich dahinter

Mit dem Start des Google TV Streamer und der einhergehenden Einstellung des Chromecast stellt sich Google im wichtigen Streamingbereich und entfernt auch im Smart Home-Bereich ganz neu auf. Perspektivisch ist daher davon auszugehen, dass es mehr als nur ein Gerät geben wird. Schon jetzt steht eine Portfolio-Erweiterung im Raum, die allerdings in eine andere Richtung stattfinden dürfte, als es Leaker vermuten.



Erst am Dienstag ist der Google TV Streamer in vielen Ländern in den Verkauf gestartet, unter anderem in Deutschland, da klopft schon eine mögliche Portfolio-Erweiterung an: Denn praktisch parallel zum Verkaufsstart ist in einem nicht näher genannten Onlineshop ein Google TV Streamer Pro aufgetaucht. Die Leaker waren aufgrund dieser Entdeckung natürlich sofort begeistert und berichteten über einen möglichen Pro-Ableger mit noch stärkerer Leistung. Doch dazu wird es mit ziemlicher Sicherheit zumindest in den nächsten Monaten nicht kommen.

Denn tatsächlich ist die jetzt als „Google TV Streamer 4K“ in den Verkauf gegangene Box intern lange Zeit als „Google TV Streamer Pro“ geführt wurden. Die offizielle Bezeichnung wurde wohl erst recht kurzfristig vor dem Start geändert. Für ein erstes Produkt ist „4K“ sicherlich auch die bessere Wahl als „Pro“, gerade im Hinblick auf das Vorgängerprodukt Chromecast 4K. Der Zusatz „4K“ zeigt aber auch, dass sich mindestens ein weiteres Produkt in der Roadmap befindet, auf das dieses 4K eben nicht zutrifft – nämlich ein „Google TV Streamer HD“. Ebenfalls analog zum noch gar nicht so betagten Chromecast HD.

Vermutlich werden wir eine abgespeckte Variante erst in gut einem Jahr erhalten, sodass man als potenzieller Käufer eines Google TV Streamer jetzt nicht viel falsch machen kann. Mit einer technisch erweiterten Variante, wie sie einige Leaker schon jetzt in Aussicht gestellt haben, würde ich aber nicht vor 2026 rechnen. Erst einmal wird sich das Gerät auch beweisen müssen, wie es sich im Entertainment- und Smart Home-Sektor, den Google in Kombination anvisiert, schlägt und ob das Konzept des sichtbaren und deutlich teureren Geräts aufgeht.

