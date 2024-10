Android: Google wehrt sich gegen die erzwungene Play Store-Öffnung – Googles Argumente gegen das Urteil

Google wurde jüngst durch ein Gerichtsurteil dazu verdonnert, den Google Play Store zu öffnen und sowohl App-Entwicklern als auch anderen Store-Betreibern noch mehr Freiheiten und Möglichkeiten einzuräumen. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten, denn Google legt gegen dieses für Android folgenschwere Urteil Revision ein. Man argumentiert vor allem den Wettbewerb mit Apple und die Offenheit des Betriebssystems.



Google muss den Play Store womöglich schon am 1. November noch deutlich weiter als bisher für die Konkurrenz öffnen. Unter anderem fordert das jüngste Gerichtsurteil, dass andere App Stores über den Google Play Store verteilt werden müssen. Es fordert aber auch, dass andere App Stores Zugriff auf den gesamten Play Store-Katalog erhalten sollen und dass der Play Store andere Bezahlsysteme abseits von Google Billing akzeptieren muss. Außerdem darf Google keine Anreize schaffen, um eine Play Store-Exklusivität zu erzwingen. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Jetzt hat sich Google zum Urteil geäußert und öffentlich mitgeteilt, dass man (natürlich) völlig anderer Meinung ist. Denn der Google Play Store ist schon heute sehr flexibel, die Nutzung alternativer App Stores unter Android problemlos möglich und man steht in einem Wettbewerb mit Apples App Store – wenn auch auf einem anderen Betriebssystem. Die Statements von Google sind stichhaltig und es wird interessant sein, ob diese Argumente vor Gericht zugelassen werden. Hier findet ihr die deutsche Übersetzung:

Apple und Google konkurrieren direkt um die Verbraucher: Die Entscheidung beruht auf der fehlerhaften Feststellung, dass Android ein eigener Markt sei. Im Gegensatz dazu wurde in der Apple-Entscheidung, die in der Berufung bestätigt wurde, zu Recht festgestellt, dass Android und iOS auf demselben Markt konkurrieren. Das ist für jeden offensichtlich, der schon einmal ein Smartphone gekauft hat. Wenn Sie in ein Geschäft gehen, das Smartphones verkauft, sehen Sie die Optionen Seite an Seite – Android-Telefone von Unternehmen wie Samsung, Motorola und vielen anderen konkurrieren direkt neben dem iPhone von Apple. Die Menschen wählen zwischen diesen Telefonen auf der Grundlage von Preis, Qualität und Sicherheit.

Google und Apple konkurrieren direkt um App-Entwickler: Die Entscheidung ignoriert, was jeder Entwickler auf der Welt weiß – sie müssen Investitionen in die Entwicklung für iPhones und Androids priorisieren. Entwickler haben begrenzte Ressourcen und müssen entscheiden, wie viel Zeit und Geld sie in die Entwicklung und Aktualisierung ihrer Apps für jede Plattform investieren. Wie jedes Unternehmen möchte Google, dass Entwickler ihre besten Funktionen für Android anbieten und diese zuerst auf Android veröffentlichen. Also entwickeln wir Tools, führen Schulungsprogramme durch und investieren, um die Entwicklung für Android so einfach wie möglich zu machen. Apple macht natürlich dasselbe – es konkurriert darum, Entwickler davon zu überzeugen, iOS den Vorzug zu geben.