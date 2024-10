YouTube: Button zum Überspringen von Werbespots wird versteckt – Google bestätigt Testlauf (Screenshot)

Die Videoplattform YouTube erhöht immer wieder den Druck auf alle Nutzer, die noch kein Premium-Abo abgeschlossen haben oder versuchen, der Werbung aus dem Weg zu gehen. In diesen Tagen zeigt sich bei einigen Nutzern eine Veränderung, die wenig überraschend nicht ganz so gut ankommt: Der Button zum Überspringen von Werbespots wird weitestgehend versteckt. YouTube bestätigt die Tatsache, aber nicht die „böse“ Absicht.



Dass Google gegen Werbeblocker-Nutzer auf YouTube vorgeht, kann man je nach eigener Haltung gut oder schlecht finden. Dass man aber auch die braven Nutzer, die Werbung sehen und nicht blockieren, immer wieder durch Änderungen nervt, ist sicherlich kein guter Weg. Schon seit mehreren Tagen berichten viele Nutzer von einer neuen Maßnahme, die nun von YouTube bestätigt wurde. Der Button zum Überspringen eines Werbespots wird soweit ausgegraut oder an eine andere Stelle gesetzt, dass man diesen als „versteckt“ bezeichnen kann. Werbenutzer kennen den Button, mit dem sich ein Spot nach meist 5 Sekunden überspringen lässt.

Bisher war es so, dass der Button von Beginn an sichtbar war und die Nutzer mit dem Klick auf das Ende des Countdowns warten mussten. Jetzt ist es so, dass der Button in diesen fünf Sekunden praktisch nicht sichtbar ist und erst nach Freischaltung auftaucht. Das ändert nichts an der Funktion an sich, sorgt aber für genervte Nutzer. YouTube hat bestätigt, dass man eine solche Änderung testet, um die Aufmerksamkeit der Nutzer stärker auf den eigentlichen Werbespot und nicht nur auf den Button zu richten. Aus Unternehmenssicht und Inserenten-Sicht verständlich. Aus Nutzersicht hingegen nicht.

Vermutlich dürfte es vielen Nutzern so gehen, dass sie in den ersten fünf Sekunden nur auf den Button starren und meist gar nicht wissen, wofür im aktuellen Spot eigentlich geworben wird. Genau das will Google/YouTube verhindern und daher ist es nicht überraschend, dass man solch eine Änderung testet und mutmaßlich auch bald umfangreich für alle Nutzer ausrollen wird.

» YouTube Shorts: Kurzvideos werden deutlich länger – bis zu drei Minuten Länge und neues Player-Design

» YouTube Premium wird teurer: Google erhöht Abopreis in vielen europäischen Ländern um bis zu 50 Prozent

[The Verge]

Letzte Aktualisierung am 7.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!