YouTube Shorts: Kurzvideos werden deutlich länger – bis zu drei Minuten Länge und neues Player-Design

Google hat sich mit YouTube Shorts innerhalb kürzester Zeit fest im Markt der Kurzvideos etabliert, ohne dabei die eigentliche Videoplattform zu sehr zu kannibalisieren. Diesen Erfolg möchte man jetzt weiter ausbauen und in Kürze die Dauer der Kurzvideos relativ gesehen erheblich anheben. Diese können schon sehr bald bis zu drei Minuten lang sein und machen damit den langen Videos bald Konkurrenz.



Kurzvideos unterscheiden sich in mehreren Punkten von den klassischen YouTube-Videos, wobei einerseits das Format und auf der anderen Seite natürlich die Länge zu den wichtigsten Merkmalen gehören. Am Format hält man weiterhin fest und wird Videos nur dann als Shorts einordnen, wenn sie höher als breit oder zumindest auf beiden Seiten exakt gleich groß sind. Was man aber ändern wird, ist die maximale Länge der Kurzvideos.

Ab dem 15. Oktober können Kurzvideos bei YouTube Shorts eine Länge von bis zu drei Minuten haben. Das ist relativ gesehen ein gewaltiger Sprung, denn bisher liegt das Limit bei gerade einmal einer Minute – es ist also eine Verdreifachung der maximalen Länge. Wenn Creator dies im großen Stil ausnutzen, hat das schon einen großen Einfluss darauf, wie viele Videos die Nutzer in einem bestimmten Zeitraum schaffen können.

Aber das ist nicht die einzige Änderung, denn auch an der Oberfläche wird es Neuerungen geben, wie ihr den obigen Screenshots entnehmen könnt: Die eingeblendeten Icons werden nur noch umrandet sein und somit mehr vom Video zeigen. Außerdem sollen Kommentare in einer bisher nicht gezeigten Form auch schon ohne Tap auf den Kommentar-Button gezeigt werden. Als letzte Neuerung sollen Nutzer in Kürze die Möglichkeit haben, weniger Kurzvideos im Feed zeigen zu lassen.

» YouTube Shorts & YouTube Longs: Google testet jetzt lange Videos im Shorts-Feed – vermengt kurz und lang

[9to5Google]