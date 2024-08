YouTube Shorts & YouTube Longs: Google testet jetzt lange Videos im Shorts-Feed – vermengt kurz und lang

Um mit Plattformen wie TikTok oder den Stories-Funktionen der großen sozialen Netzwerke konkurrieren zu können, hat Google vor einigen Jahren die YouTube Shorts geschaffen. Nutzer der Videoplattform wurden regelrecht zu deren Konsum gedrängt, was natürlich nicht bei allen gut angekommen ist. Jetzt gibt es einen merkwürdigen Testlauf, der genau in die andere Richtung abzielt.



Um YouTube Shorts kommt man nicht herum, denn Google hat die Kurzvideos so tief in die Plattform integriert, dass man sie auch mal versehentlich oder zumindest unbewusst aufruft. Mittlerweile sind die Shorts etabliert und viele YouTube nutzen dieses Format, um ihre Community noch schneller, häufiger und mit weniger Aufwand zu erreichen. Obwohl die Shorts einen eigenen Tab auf allen Kanälen besitzen, wurden sie auch immer wieder in die normalen Videostreams eingestreut. Jetzt dreht sich das Ganze um.

In einem aktuellen Testlauf werden den Nutzern lange Videos innerhalb des Shorts-Feed vorgeschlagen. Wer also durch die Kurzvideos scrollt, könnte auch einmal ein langes Video zu Gesicht bekommen. Man nennt das ein „Extra“ und stellt es als Vorteil für Nutzer und Kanalbetreiber dar. Dass die Shorts und „Longs“ auf den Kanälen eigentlich sauber voneinander getrennt sind, scheint für dieses Experiment keine Rolle zu spielen.

Gut möglich, dass die Shorts bei YouTube langsam auch zur Belastung werden und das Gleichgewicht ein wenig kippt. Schon vor gut einem Jahr hatte ich hier im Blog geschrieben, dass die YouTube Shorts die Langvideos kannibalisieren und somit langfristig für weniger Umsätze sorgen könnten. Soweit ist es zwar noch nicht, aber grundlos testet man ein solches Feature ganz sicher nicht.

