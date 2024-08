Pixel Watch 3: Google Rekorder startet für Wear OS – Audionotizen jetzt auch auf der Smartwatch (Fotos)

Die Android-App Pixel Rekorder hat viele Fans, denn sie bietet neben der reinen Audioaufzeichnung eine Reihe von Möglichkeiten zur Organisation dieser Aufnahmen. Jetzt steht die App auch für Wear OS in den Startlöchern und soll zunächst auf der Pixel Watch 3 starten. Auf ersten Fotos ist die App im Einsatz zu sehen.



Der Pixel Rekorder ist stark gestartet und hat mittlerweile zumindest in puncto Updates genauso sehr nachgelassen – aber das könnte sich schon bald ändern. Denn es steht eine neue App für Wear OS in den Startlöchern, mit der auch Smartwatch-Nutzer Aufnahmen erstellen und anhören können. Dadurch muss nicht einmal mehr das Smartphone herausgeholt werden, sondern die wichtige Notiz oder das Diktat kann direkt in die Smartwatch gesprochen werden.

Zuerst zeigt sich die App auf der Pixel Watch 3, wo sie vermutlich zum Verkaufsstart der Smartwatch Premiere feiern wird. Wie ihr auf obigen Fotos sehen könnt, ist die ohnehin sehr einfache Oberfläche der App auch auf der Pixel Watch 3 gegeben: Ein großer Play/Pause-Button, eine Zeitanzeige und für das Abspielen die Möglichkeit zum schnellen Sprung nach vorn oder zurück sowie das Anpassen der Lautstärke.

Die Pixel Watch 3 wird auch mit der Pixel Rekorder-App keine eigene Speichermöglichkeit für Aufzeichnungen bieten. Diese werden nach der Aufnahme an das Smartphone gesendet und vono dort in die Cloud übertragen.

