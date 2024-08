Android: Gemini verdrängt Google Assistant – wird zum Standard auf den Pixel 9-Smartphones

Der Google Assistant gehört seit vielen Jahren zu den Standard-Apps auf Android-Smartphones und kann daher ganz ohne zusätzlichen Download sehr einfach genutzt werden. Bei den Pixel 9-Smartphones wird das nicht mehr der Fall sein, denn auf diesen ist laut der Ankündigung nun Gemini der Standard-Assistent. Eine große Überraschung ist das natürlich nicht.



Schon seit dem Start der Gemini-App für Android in diesem Frühjahr kann der Google Assistant durch den neuen KI-ChatBot ersetzt werden. Der Google Assistant steht zwar weiterhin zur Verfügung, lässt sich aber nicht mehr über das Mikrofon-Icon oder den Zuruf „Hey Google“ aufrufen. Es ist absolut keine Überraschung, dass Google natürlich Gemini als Standard-Assistant auf möglichst vielen Smartphones sehen möchte – und da geht man jetzt mit gutem Beispiel voran.

In der Ankündigung heißt es, dass nun Gemini der Standard-Assistent auf den Pixel 9-Smartphones ist. Ein Wechsel zum Google Assistant dürfte wohl weiterhin möglich sein, aber das werden nur die wenigsten Nutzer überhaupt in Erwägung ziehen. Bei Google hofft man natürlich, dass die Nutzer anschließend ein Advanced-Abo per Google One AI Premium abschließen und somit den KI-ChatBot monetarisieren. Weil man Pixel 9-Nutzer dies bis zu zwölf Monate kostenlos bietet, hatte ich bereits von einer anderen Form der „Gemini-Abofalle“ geschrieben.

Google schreibt, „Wir sind heute an einem Wendepunkt angekommen, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Nützlichkeit eines KI-basierten Assistenten dessen Herausforderungen bei weitem überwiegt.“ und macht damit ganz klar, wohin die Reise geht. Gemini dürfte nicht nur noch tiefer in Android/Pixel integriert werden, sondern im Laufe der nächsten Jahre wohl unverzichtbar werden. Ob die Nutzer wollen, oder nicht.

