YouTube Shorts: 70 Milliarden Videoabrufe pro Tag, 25 Prozent der Creator verdienen Geld + mehr Statistiken

Für Googles Videoplattform stehen auch in diesem Jahr die YouTube Shorts im Fokus, denn man feiert mit den Kurzvideos sehr große Erfolge und sieht offenbar noch weiteres Wachstumspotenzial. In einem Blogbeitrag hat man jetzt eine Reihe von interessanten Zahlen verkündet, die die Relevanz von YouTube Shorts sowohl für Google als auch die YouTuber unterstreichen. Spoiler: Es wird ordentlich Geld verdient.



Glaubt man Googles offiziellen Angaben, dann werden jeden Tag etwa 70 Milliarden YouTube Shorts-Videos angesehen – eine für mich wirklich mehr als gewaltige Zahl. Jeder konsumierende Erdbewohner (ganz grob betrachtet) schaut also zehn Kurzvideos bei YouTube pro Tag. Man darf daher vermuten, dass diese Videos nicht vollständig konsumiert werden, sondern auch die unzähligen Autoplays mit einberechnet werden.

25 Prozent aller YouTube-Partner, die Werbung in Videos schalten können, haben auch schon mit YouTube Shorts Geld verdient. Außerdem sollen wohl 80 Prozent der YouTube Shorts-Partner auch andere Werbeformen nutzen, wie etwa Anzeigen in längeren Videos, Abos, Community-Features und mehr. Man sieht YouTube Shorts daher nicht nur als wichtigen Umsatztreiber, sondern auch als Türöffner für die größere YouTube-Welt.

Gesamt betrachtet nehmen derzeit 3 Millionen Nutzer am YouTube Partnerprogramm teil und haben gemeinsam mit Medienpartnern in den letzten drei Jahren über 70 Milliarden Dollar verdient. Wie viel davon an die Musikindustrie gegangen ist (denn auch YouTube Music zählt dazu), hat man nicht verraten.

» YouTube Music: Songtitel einfach herunterladen – so könnt ihr einzelne Songs zur Offline-Nutzung speichern

[YouTube Blog]