Youtube Shorts: Nutzer können Musikvideos für Remix-Funktion nutzen – neuer Angriff auf TikTok (Video)

YouTube investiert schon seit längerer Zeit verstärkt in die YouTube Shorts und hat jetzt den nächsten großen Schritt angekündigt, der vielleicht am meisten in Richtung Konkurrenz abzielt: Denn Nutzer haben nun die Möglichkeit, mit bestehenden Musikvideos zu interagieren, indem diese per Remix-Funktion in unterschiedlichen Formen eingebunden werden. Wahlweise mit oder ohne Bild.



Der Erfolg von TikTok basierte in den ersten Jahren darauf, dass die Nutzer kurze Videos mit bekannten Songs als Hintergrundmusik erstellen und veröffentlichen konnten. Jetzt hat YouTube eine ähnliche Funktion angekündigt, die per „Remix“ eine ganze Reihe von Möglichkeiten bietet, um selbst solche Musikvideos oder wahlweise auch nur die Audiospur einbinden zu können. Im folgenden Beispiel seht ihr, wie das aussehen kann:

Diese Möglichkeiten bietet YouTube Shorts

Ton: Nehmen Sie einfach den Ton aus dem Video und verwenden Sie ihn in Ihrem Kurzfilm, um einen perfekten Soundtrack für Ihre bevorstehende Reise nach Nashville zu erstellen, die zufällig dieses Wochenende stattfindet.

Nehmen Sie einfach den Ton aus dem Video und verwenden Sie ihn in Ihrem Kurzfilm, um einen perfekten Soundtrack für Ihre bevorstehende Reise nach Nashville zu erstellen, die zufällig dieses Wochenende stattfindet. Zusammenarbeit: Erstellen Sie direkt neben dem Video einen Kurzfilm, damit Sie und Ihre Freunde Seite an Seite mit dem Künstler an der Choreografie arbeiten können.

Erstellen Sie direkt neben dem Video einen Kurzfilm, damit Sie und Ihre Freunde Seite an Seite mit dem Künstler an der Choreografie arbeiten können. Green Screen: Verwenden Sie das Video als Hintergrund für Ihren Kurzfilm, damit Sie Ihre Echtzeitreaktion auf Ihr erstes Hören filmen können.

Verwenden Sie das Video als Hintergrund für Ihren Kurzfilm, damit Sie Ihre Echtzeitreaktion auf Ihr erstes Hören filmen können. Schnitt: Du kommst nicht über eine bestimmte Szene aus einem Musikvideo hinweg? Schneiden Sie den 5-Sekunden-Clip aus und fügen Sie ihn Ihrem Kurzfilm hinzu, damit Sie ihn so oft Sie möchten noch einmal erleben können.

Interessanterweise kommt diese Funktion nur wenige Tage, nachdem TikTok umfangreiche Musikrechte verloren hat – ob das etwas damit zu tun hat?

» YouTube Music: Integration von YouTube Shorts wird getestet – erste Nutzer sehen vertikale Musikvideos

[YouTube-Blog]