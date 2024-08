Gemini: Kostenlos viele neue Funktionen nutzen; Google kündigt gleich vier neue Gemini-Erweiterungen an

Mit den kostenlosen Erweiterungen lässt sich der Funktionsumfang des KI-ChatBot Gemini um eine ganze Reihe von Datenquellen und Layern erweitern. Jetzt haben die Entwickler am Rande von ‚Made by Google‘ gleich vier neue sowie eine verbesserte Erweiterung angekündigt, die schon sehr bald starten sollen. Nutzer dürfen sich vor allem auf noch mehr Organisations-Anwendungen freuen.



Wir haben euch erst kürzlich die Gemini Erweiterungen ausführlich vorgestellt, die im Juli um YouTube Music erweitert wurden und in Kürze den nächsten Schwung erhalten werden: Im Rahmen von ‚Made by Google‘ wurden vier neue Erweiterungen in Aussicht gestellt, die bisher noch nicht gestartet sind: Den Anfang macht ein verbessertes YouTube Music, das neben dem Zugriff auf die Datenbanken dann wohl auch Steuermöglichkeiten bieten dürfte.

Wichtiger ist aber sicherlich der kommende Start von Google Notizen, dem Google Kalender sowie Google Tasks, die allesamt zur persönlichen Verwaltung eingesetzt werden können. Außerdem soll eine Erweiterung für die Gerätesteuerung kommen, wobei man diese bisher nicht näher angekündigt hat. Google beschreibt die Vorzüge wie folgt: „Angenommen, ihr veranstaltet eine Dinnerparty: Lasst Gemini das Lasagnerezept heraussuchen, das euch ein Freund per Gmail geschickt hat, und bittet Gemini, die Zutaten zu eurer Einkaufsliste in Notizen hinzuzufügen. Ohne viele Details zu teilen, wird Gemini verstehen, was ihr wollt und es für euch erledigen.“

„Und mit der bald erscheinenden Erweiterung für Google Kalender, könnt ihr u.a. auch ein Foto von einem Konzertflyer machen und Gemini fragen, ob ihr an dem Tag Zeit habt – und sogar eine Erinnerung einrichten, Karten zu kaufen.“. Das klingt doch nach interessanten neuen Funktionen, die dann hoffentlich auch in der Form und ohne direkte Ansprache der Erweiterungen nutzbar sind. Denn bisher ist das noch nicht gegeben – in vielen Fällen müssen die Erweiterungen direkt angesprochen werden, wie etwa mit @gmail.

[Google-Blog]