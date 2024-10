Google ist Monopolist: US-Regierung will Zerschlagung – Abspaltung von Android, Chrome und Play Store

Es läuft nicht gut für Google, denn in den USA brodeln derzeit gleich zwei Verfahren mit riesigen Folgen: Im Rahmen eines laufenden Monopolverfahrens hat sich jetzt das US-Justizministerium zu Wort gemeldet und droht mit einer Zerschlagung des Unternehmens in mehrere Teile. Solche Forderungen gab es schon häufiger, doch noch nie waren sie so konkret und wahrscheinlich wie in diesem Fall. Es könnte viele Geschäftsbereiche treffen.



Schwerstarbeit für die Google-Anwälte: Nachdem erst vor wenigen Tagen die Öffnung des Play Stores erzwungen wurde und von Google wohl auch umgesetzt werden muss, geht es in einem anderen Verfahren um sehr viel größere Brocken: Ein US-Richter kam kürzlich zu dem Schluss, dass Google ein Monopolist ist, der in vielen miteinander verknüpften Bereichen eine marktbeherrschende Stellung inne hat. Als Reaktion darauf hat das US-Justizministerium jetzt Forderungen für eine Zerschlagung des Unternehmens vorgelegt.

Das Justizministerium spricht von notwendigen „strukturellen Maßnahmen“, die man bis zum 20. November vorschlagen und in das Verfahren einbringen möchte. Natürlich mit dem Ziel, die Monopolstellung Googles einzudämmen. Im konkreten Fall geht es um das Suchmonopol, das man sich mit sehr viel Geld erkauft hat und in weiterer Folge auch das Werbenetzwerk und viele weitere angebundene Produkte betrifft.

Als mögliche Geschäftsbereiche, die das Ministerium gerne abspalten würde, zählen laut Pressemeldungen der Chrome-Browser, das gesamte Android-Ökosystem sowie der Google Play Store. Aber auch die Öffnung der Suchmaschine für Konkurrenten (in welcher Form auch immer) steht auf der noch final auszuarbeitenden Forderungsliste. Außerdem überlegt man, wie die Position von Webmastern gegenüber der Google Websuche und deren Datennutzung für Künstliche Intelligenz gestärkt werden kann.

Die Forderungen sind so konkret und wohl auch bedrohlich, dass Google bereits mit Protest darauf reagiert hat und behauptet, dass eine Zerschlagung des Unternehmens oder eine Abspaltung bestimmer Geschäftsbereiche das Ende für Android und Chrome bedeuten würden, der Privatsphäre der Nutzer schadet und auch die Künstliche Intelligenz zurückwerfen würde. Das wird noch ein langes Verfahren…

