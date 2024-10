Android 15: Google bringt neue Wetteranzeige auf den Smart Home-Screensaver (Screenshots)

Mit dem Start von Android 15 wird Google eine neue Smart Home-Oberfläche einführen, die als Screensaver zum Einsatz kommt und den Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre in Google Home eingerichteten Geräte zu steuern. Jetzt zeigt sich ein Update in der aktuellen QPR-Version, das zusätzlich zu diesen Kontrollmöglichkeiten die aktuelle Wetterlage in Kurzform in die Oberfläche bringt.



Die mit Android 15 startende Screensaver-Oberfläche für Smart Home-Kontrollen erhält schon jetzt ein Update, bevor der große Teil der Nutzerschaft darauf überhaupt Zugriff hat. Die Oberfläche richtet sich vor allem an Tablet-Nutzer oder an die Nutzer, die das Gerät als Ambient-Display im Smart Home nutzen. Denn diese bringt die Möglichkeit, den Status einzelner Smart Home-Geräte zu sehen bzw. diesen umzuschalten oder weitere Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen.

Um die Nutzung als Ambient-Display noch etwas vorteilhafter zu gestalten, bringt ein in der aktuellen QPR-Version sichtbares Update jetzt eine zusätzliche Wetteranzeige. Diese wird in der Ecken oben rechts neben der Uhrzeit gezeigt und beschränkt sich auf die aktuelle Wetterlage. Es gibt eines der bekannten Symbole von der Sonne über Wolken bis Regen oder andere Wetterlagen-Icons sowie daneben die Angabe der aktuellen Außentemperatur.

Derzeit handelt es sich nur um eine kleine Statusanzeige ohne Verknüpfung. Das bedeutet, dass sich der volle Wetterbericht nicht über dieses Icon aufrufen lässt. Das ist aber sicherlich nur eine Kleinigkeit, die man einfach beheben und mit einem der nächsten Updates nachschieben kann. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass Android 15 endlich auf die Pixel-Smartphones und in weiterer Folge auf viele weitere Geräte ausgerollt wird.

