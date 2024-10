Google Files & Quick Share: Neuer FAB erleichtert den Dateiempfang – sichtbar machen und empfangen

Der smarte Dateimanager Google Files konzentriert sich nicht nur auf die Verwaltung der eigenen Dateien, sondern bietet seit langer Zeit auch eine tief integrierte Funktion zum Versenden und Empfangen von Dateien. Dieses Feature wurde mittlerweile durch Google Quick Share ersetzt und soll durch eines der jüngsten Updates noch einfacher als bisher nutzbar sein. Ein neuer FAB erleichtert den Einstieg.



Die Funktionen zum Versenden und Empfangen von Dateien innerhalb von Google Files wurden vor einiger Zeit durch Quick Share ersetzt, das dennoch eine gewisse Form der Integration in den smarten Dateimanager hat. Um Dateien zu versenden, muss man natürlich aktiv werden und durch die Auswahl von Quick Share als Übertragungsweg die entsprechenden Kanäle öffnen. Anders sieht es aus, wenn man eine Datei empfangen möchte und vielleicht für andere Nutzer gerade nicht sichtbar ist.

Mit einem neuen FAB (Floating Action Button) kann man jetzt sehr einfach eine Empfangen-Oberfläche öffnen. Ein Tap öffnet das Overlay und sorgt dafür, dass ihr kurzzeitig innerhalb des Quick Share-Netzwerks für andere Geräte sichtbar seid. Dadurch können euch andere Nutzer eine Datei senden, ohne dass ihr tief in die Quick Share-Einstellungen einsteigen oder eine Kopplung durchführen müsst. Man will das also möglichst einfach gestalten, um die Dateiübertragung ohne große Hürden nutzen zu können.

Dennoch ist dieser eine Tap kein offenes Scheunentor, sondern man wird als Nutzer weiterhin über eine eingehende Datei informiert und muss den Empfang abnicken, bevor diese vom eigenen Smartphone empfangen wird. Der neue Button findet sich in der jüngsten Version von Google Files (1.4955.677425801.0) und sollte mittlerweile für alle Nutzer sichtbar und zu verwenden sein.

