Google Quick Share: Update für die Windows-App ist da; steigert Performance, entfernt Desktop-Icon, behebt Bugs

Durch eine Kooperation mit Samsung hat Google vor einigen Monaten die Plattform Quick Share geschaffen. Die aus Nearby Share hervorgegangene Plattform steht unter anderem als Desktop-Client für Windows bereit, der bei vielen Nutzern im Einsatz sein könnte. Jetzt erhält die App ein größeres Update, das einige Probleme behebt, den Umfang der unterstützen Geräte erweitert und das Desktop-Icon bei der Erstinstallation entfernt.



Google rollt ein Update für die Quick Share-App für Windows aus. Die Version 1.0.1939.4 hat einen überraschend langen Changelog mit einigen Highlights: Unter anderem hat man einen Bug behoben, der direkt nach dem Start der App zum Absturz führt. Es wurde ein Problem gefixt, bei dem sich Nutzer immer wieder neu per PIN autorisieren mussten und man hat auch an der Geschwindigkeitsschraube gedreht. Laut dem Changelog ist außerdem die Unterstützung für Autos und Foldables ausgebaut worden – was auch immer das bedeutet.

Unter den Kuriositäten des Updates finden sich ebenfalls zwei Einträge: So hat man die Animationen innerhalb der App optimiert, um sowohl die Systemperformance zu verbessern als auch den Akku zu schonen. Ob diese Optimierungen überhaupt im messbaren Bereich liegen, wage ich zu bezweifeln. Eine weitere Änderung betrifft den Desktop, die bei Bestandsnutzern aber nicht ankommen wird: Das nach der Erstinstallation auf dem Desktop abgelegte Icon wird es nach dem Update bzw. in der neuen Version nicht mehr geben.

Es wird nicht kommuniziert, aber ich halte es für denkbar, dass das entfernte Desktop-Icon etwas mit dem kommenden Google Essentials-Paket zu tun hat, mit dem ein großer Schwung an Google-Apps auf den Desktop kommen soll. Ein weiteres Google-Icon auf dem Desktop wäre dann vielleicht zu viel des Guten oder man bringt gleich einen neuen zusätzlichen Launcher mit. Weil bisher kaum etwas bekannt ist, lässt sich das schwer sagen.









Der offizielle Changelog:

Ein Problem wurde behoben, das zum Absturz der App beim Öffnen Ihrer Dateien und Ordner führte.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die App beim Schließen abstürzte.

Die Quick Share-Desktopverknüpfung wurde entfernt.

Ein Problem wurde behoben, bei dem es bei Übertragungen zu einer Zeitüberschreitung kam, die länger als eine Minute dauerte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der PIN-Code angezeigt wird, wenn Absender und Empfänger gemeinsame Kontakte sind.

Auto- und faltbare Geräte zur Liste der Gerätetypen hinzugefügt.

Verbesserte App-Animationen für bessere Systemleistung und längere Akkulaufzeit.

Es wurde eine Behandlung des Ablaufs und Widerrufs von Anmeldeinformationen hinzugefügt, sodass Sie häufiger benachrichtigt werden, wenn die App nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Das Update wird seit wenigen Tagen für alle Windows-Nutzer ausgerollt und automatisch im Hintergrund heruntergeladen sowie installiert.

