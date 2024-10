Google ChromeOS 129 ist da! Großes Update bringt neue Startseite, Quick Insert, Gemini und Fokusmodus

Google hat das neue Betriebssystem ChromeOS 129 veröffentlicht, das nach einer etwas längeren Durststrecke endlich wieder einen größeren Schwung an Updates erhält. Wir haben euch die wichtigsten Neuerungen bereits hier im Blog vorgestellt und es ist nicht ganz überraschend, dass sich einiges um die Gemini-KI dreht. Aber natürlich sind auch die Verbesserungen aus Chrome 129 mit an Bord.



Neues ‚Quick Insert‘-Menü

ChromeOS erhält mit dem Update auf die Version 129 ein neues ‚Quick Insert‘-Menü. Dieses lässt sich durch die Tastenkombination LAUNCHER+F aufrufen und wird in Zukunft auf vielen Chromebooks eine eigene Hardware-Taste auf der Tastatur erhalten. Das Menü verfolgt den Zweck, an der aktuell genutzten Stelle neue Inhalte einzufügen. Dabei kann Gemini zur smarten Texterstellung zum Einsatz kommen, es können Google Drive-Inhalte vorgeschlagen werden, geöffnete Webseiten und einiges mehr.

» Das ist die neue ‚Quick Insert‘-Funktion

Fokus-Modus

Google spendiert fleißigen Chromebook-Nutzern einen neuen Fokus-Modus, der Ablenkungen verhindern und ein angenehmes arbeiten ermöglichen soll. In diesem Modus werden Benachrichtigungen standardmäßig abgeschaltet, es lassen sich Google Tasks-Aufgaben abrufen und auf Wunsch auch sanfte YouTube Music-Hintergrundmusik abspielen. Erreichbar ist der Modus über das Systemmenü und gilt als Erweiterung von ‚Bitte nicht stören‘.

» So funktioniert der neue Fokus-Modus









Neue Chromebook-Startseite

Chromebook-Nutzer werden nach dem Hochfahren des Geräts künftig von einer neuen Startseite begrüßt, die den normalerweise sichtbaren leeren Desktop ablösen soll. Auf dieser lassen sich mit einem Tap alle Fenster und Tabs der letzten Nutzung wiederherstellen. Am unteren Rand gibt es außerdem eine Aktionsleiste mit Vorschlägen, um schnell einsteigen zu können. Darin befindet sich der Kalender, anstehende Termine, zuletzt geöffnete Tabs von anderen Geräten, Dateivorschläge aus Google Drive und einiges mehr.

» Das ist die neue Chromebook-Startseite

Viele weitere Verbesserungen

Die Liste der Verbesserungen in ChromeOS 129 und Chrome 129 ist noch etwas länger und umfasst unter anderem eine tiefere Gemini-Integration in das gesamte Betriebssystem, einen zusätzlichen Aktionszeitraum für Gemini, das Anheften von Dateien und Dokumenten am Systemdock und mehr. Alle weiteren kleineren Neuerungen haben wir euch in den folgenden beiden Beiträgen zusammengefasst.

» Die wichtigsten Neuerungen in ChromeOS 129

» Die wichtigsten Neuerungen in Google Chrome 129

Letzte Aktualisierung am 23.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!