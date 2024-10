Google ChromeOS: Großes Update bringt viele neue Funktionen auf Chromebooks – Gemini, Fokus und mehr

Nach einigen eher mäßigen Update-Runden von ChromeOS hat Google jetzt einen großen Schwung an Neuerungen für alle Nutzer eines Chromebook und Chromebook Plus angekündigt. Wenig überraschend konzentrieren sich die Updates hauptsächlich auf die Gemini-KI und sollen diese noch tiefer in die Oberfläche integrieren. Aber auch lokale Updates wie eine neue Startseite sind Teil des Updates.



Alle paar Monate kündigt Google ein großes Update für ChromeOS an, das neue Funktionen auf die Chromebooks bringt – und jetzt ist es wieder soweit. Im Zuge der Neuvorstellung zweier Chromebooks gibt es jetzt einen ganzen Schwung an Neuerungen, die je nach eigener Gerätekategorie auf euren Chromebooks oder eurem Chromebook Plus ankommen werden. Hier findet ihr die wichtigsten Neuerungen im schnellen Überblick.

Neue Funktionen für alle Chromebooks

Chattet mit Gemini – jetzt auf allen Chromebooks verfügbar. Ihr müsst euren Browser nicht mehr öffnen, um mit Gemini zu chatten – der KI-Assistent ist nur einen Klick entfernt und direkt in der Taskleiste jedes Chromebooks verankert. Ob Reiseplanung, einzigartige Bilder erstellen oder nach Antworten suchen: Ihr könnt alles direkt vom Startbildschirm aus erledigen.

Wählt einfach einen Zeitraum, eine Google-Aufgabe, die ihr erledigen möchtet, und eine Klangkulisse oder YouTube Music-Playlist aus – und schon aktiviert „Fokus“ automatisch den „Nicht stören“-Modus für ungestörtes Arbeiten. Heftet wichtige Dateien direkt auf euren Startbildschirm an, um sie schneller wiederzufinden. Greift mit einem Klick auf eure Dateien zu, egal ob online oder offline, indem ihr sie an der Ablage eures Chromebooks anheftet. Um noch mehr Zeit zu sparen, schlägt euch der Launcher sogar die Google Docs oder Slides vor, die ihr möglicherweise gerade benötigt.









Neue Funktionen für Chromebook Plus

Schreiben wie ein Profi dank „Formuliere für mich“. Nachdem die Funktion bereits im Sommer angekündigt wurde, ist sie nun auch auf Deutsch verfügbar. Die Funktion bringt die leistungsstarke Google AI überall dorthin, wo ihr sie zum Verfassen von Texten benötigt – sei es ein Blogbeitrag, eine Restaurantbewertung oder eine ausgefallene Bildunterschrift. Mit einem einfachen Rechtsklick werden euch passende Vorschläge angezeigt. Sogar die Tonalität könnt ihr nach euren Wünschen anpassen. Mit „Formuliere für mich“ könnt ihr Texte kürzen, umformulieren oder in ein bestimmtes Format bringen – die Möglichkeiten sind endlos.

Das neue Mikrofon auf Studio-Niveau und integrierte Verbesserungen der Bildqualität heben eure Videoanrufe auf ein neues Level. Das Studio-Mikro sorgt dank KI-basierter Hochqualitäts-Simulation für glasklare Sprachübertragung, reduziert Hintergrundgeräusche und minimiert Raumhall. Die automatischen Anpassungen des Bildes regulieren Licht, Helligkeit und mehr, damit ihr immer bestens ausseht. Das Beste daran? Diese Funktionen sind mit jeder Video-Call-App kompatibel. Audiospuren, Gedanken oder Notizen ganz einfach mit der Recorder-App festhalten (derzeit auf Englisch verfügbar). Mit der Google AI-gestützten Recorder-App könnt ihr Transkriptionen erstellen, die nicht nur verschiedene Sprecher*innen erkennen und markieren, sondern auch eine Zusammenfassung der aufgezeichneten Inhalte liefern.

[Google-Blog]

