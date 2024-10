Google Wallet: Neue Webversion ist gestartet – bringt alle Karten, Transaktionen und Zahlungsmethoden mit

Die Bezahlplattform Google Wallet findet aufgrund ihrer Kernfunktion hauptsächlich auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Smartwatches statt. Doch Wallet steht auch im Web bereit und startet jetzt endlich ein umfangreiches Update für die Browserversion, die schon vor einigen Monaten erstmals angekündigt. Die neue Web-App erhält eine Reihe von Möglichkeiten, für die man bisher das Smartphone zücken musste. Es soll nur der Anfang sein.



Mit Google Wallet lassen sich nicht nur im stationären Handel Transaktionen anstoßen oder Kundenkarten abrufen, sondern das Ganze ist zumindest in puncto Kreditkartenzahlung auch im Web verfügbar. Obwohl die Plattform vor sehr vielen Jahren im Web gestartet ist, war die Webversion funktionell doch recht eingeschränkt und bot nicht ganz so viele Möglichkeiten. Aber das ändert sich jetzt, denn ein großes Update bringt eine neue Oberfläche mit vielen zusätzlichen Features.

Du kannst deine in Google Pay gespeicherten Zahlungsmethoden verwalten, mit Google Pay ausgeführte Transaktionen und Karten/Tickets in Google Wallet ansehen. Auf dieser Website kannst du auch deine Einstellungen für Google Wallet und Google Pay verwalten.

Auf der neuen Startseite erhalten Nutzer jetzt eine Übersicht über alle im Konto hinterlegten Bezahlmethoden, Kundenkarten, die bisher getätigten Transaktionen sowie den Zugriff auf die Einstellungen von Google Wallet / Google Pay. Alle am Smartphone verfügbaren Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten, die sich nicht direkt auf das Gerät beziehen, sind vorhanden.

Erstmals angekündigt und teilweise gestartet wurde die neue Web-App bereits im April. Tatsächlich habe ich sie auch schon in den vergangenen Monaten mehrfach genutzt (in Österreich), doch laut offiziellem Changelog ist der breite Startschuss für alle Nutzer erst in den letzten September-Tagen gefallen. Spannend: Man spricht von „Phase 1“ der Web-App und stellt damit viele weitere Verbesserungen für die Zukunft in Aussicht.

