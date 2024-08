Google Essentials: Neue App startet – Googles lange erwarteter Angriff auf den Windows-Desktop

Google hat vor wenigen Tagen die neue App Google Essentials angekündigt, die man mit Unterstützung von HP und weiteren Computerherstellern im Laufe der nächsten Monate und Jahre auf viele Millionen Windows-PCs bringen möchte. Auch wenn das Produkt im ersten Moment nicht unbedingt spannend klingt, kann es sich schon bald als echter Gamechanger erweisen, an dem auch Microsoft zu knabbern hat.



Es war nur eine knappe Ankündigung, die ohne große Details und ohne jegliches Produktbild ausgekommen ist: Google hat die neue Desktop-App Google Essentials angekündigt, die in Kürze auf allen HP-Computern vorinstalliert sein wird und zukünftig auch auf den Geräten weiterer Hersteller zu finden sein soll. Gut möglich, dass auch bestehende Computer über diverse Hersteller-Update-Apps mit der App versorgt werden.

Bei Google Essentials handelt es sich schlicht und einfach um eine vorinstallierte App, mit der sich andere Google-Apps herunterladen lassen. Man könnte das auch Bloatware nennen, doch in diesem Fall verhält es sich vielleicht ein bisschen anders. Denn die von Google beworbenen Apps sind nahezu ohne Ausnahme PWAs, also einfache Verlinkungen in den Browser, der die Installation der Web-Apps übernimmt. Viel mehr als eine handvoll Megabyte sollte die Essentials-App nicht benötigen. Dazu kommt, dass viele Nutzer die Google-Apps ohnehin im Browser nutzen und diese Bloatware gar als Vorteil sehen könnten.

Wie man auch immer zu Google Essentials stehen sollte, es ist anzunehmen, dass diese App eine große Auswirkung haben wird. Dazu muss man eigentlich nur die Stichworte „Bequemlichkeit der Nutzer“ kennen. Wenn plötzlich Google Docs statt Microsoft Office angeboten wird oder Google Drive statt OneDrive und Google Fotos nur einen Klick entfernt ist, dann werden die Nutzer diese ohnehin meist vertrauten Apps sicherlich auch nutzen.









Auch Android und Google Play sind vertreten

Schon seit mehreren Jahren gibt es einen Wettlauf auf den Desktop, bei dem sich Google bisher zwar mit einigen Projekten beteiligt hat, diese aber kaum ernsthaft angegangen ist. Mit den Google Essentials dürfte sich das ändern, denn es ist als ultimativer Angriff auf DIE Microsoft-Plattform zu werten. Das gilt nicht nur für die bereits erwähnten Office-Apps, sondern auch der Google Play Store und dessen Spieletitel sollen nur wenige Klicks entfernt sein und die Nutzer auch im Gaming-Bereich (der für Microsoft enorm wichtig ist) in das Google-Ökosystem locken.

Es wird sehr auf die Umsetzung von Google Essentials ankommen, aber ich bin recht überzeugt davon, dass man diesen Schritt bei Google sehr genau geplant hat. Denn die Promotion auf den HP-PCs ist sicherlich nicht günstig. Dazu kommt, dass man die Google-Produkte zwar bewerben möchte, aber keinesfalls als Bloatware oder aufdringlich in den Köpfen der Nutzer haben will – denn dann könnte das auch zum Bumerang für die unabhängig genutzten Web-Apps werden.

Vermutlich wird Google die Essentials eines Tages auch zum Download anbieten und Windows-Nutzern immer wieder als Paket vorschlagen, erst einmal setzt man aber wohl auf den HP-exklusiven Weg. Wir dürfen gespannt sein, wie und ob Microsoft darauf reagiert. Vor allem, nachdem man sich erst kürzlich von Android auf dem Desktop verabschiedet hat.

Letzte Aktualisierung am 3.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!