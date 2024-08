Pixel Sounds: Google bringt zehn neue Klingeltöne und Signaltöne auf die Smartphones + Dauerschleife (Video)

Google spendiert den Pixel-Smartphones mit jeder neuen Generation ein Medien-Update, das unter anderem neue Klingeltöne und Signaltöne umfasst. Jetzt hat man einen Einblick in die neuen Töne der Pixel 9-Smartphones und deren Entstehung gegeben. Man ist in der afrikanischen Natur unterwegs und bringt gleich zehn neue Töne auf die Smartphones, die in der Pixel Sounds-App zu finden sind.



Auch die Pixel 9-Smartphones bringen wieder einen Schwung neuer Klingeltöne und Signaltöne mit, so wie das bisher mit allen Generationen der Fall gewesen ist. Für die neunte Generation haben sich die Sounddesigner nach Afrika begeben, genauer gesagt nach Zimbabwe, Botswana sowie an den Limpopo River und dort viele Aufnahmen gemacht. Man wollte „nicht noch ein Natursound-Paket“ erstellen und hat sich dafür auf die weite Reise begeben und über die Tage das Vogelgezwitscher und sonstige Naturgeräusche aufgenommen. Wer sich dafür begeistern kann, findet im folgenden Video einen echten Hintergrund-Soundtrack für die Dauerschleife.

Neue Klingeltöne

Limpopo Savannah at Dawn

Botswana Bushveld at Dawn

Zimbabwe Savannah at Dawn

Limpopo River at Dawn

Limpopo Riverbed at Dawn

Zimbabwe Hills at Dawn

Neue Signaltöne

Meyer’s Parrot at Dawn

Limpopo Riverbed at Dawn

Crested Francolin at Dawn

African Fish Eagle at Dawn

Die neuen Töne stehen ab sofort in der Pixel Sounds-App zur Verfügung und werden in diesen Tagen auch für Nutzer älterer Pixel-Smartphones ausgerollt.

