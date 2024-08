Google Chromecast: Das waren die sieben wichtigsten Meilensteine – Google blickt zum Abschied zurück

Nicht ganz unerwartet und dennoch überraschend hat Google die Einstellung des Chromecast bekannt gegeben, mit dem man eine der erfolgreichsten Produktreihen überhaupt zu einem Ende bringt. Anlässlich dessen blickt das Google TV-Team noch einmal zurück und zeigt die sieben wichtigsten Meilensteine in der über elfjährigen Chromecast-Geschichte.



Ob das Aus des Google Chromecast eine gute Idee ist, wird sich erst im Laufe der nächsten Monate und vielleicht auch Jahre zeigen. Aber ohne Frage wissen wir schon jetzt, dass es um diese Dongle-Form sehr schade ist, die sich im Laufe der Jahre hinter sehr vielen Fernsehern etablieren konnte. Laut Google hat man in den elf Jahren des Bestehens mehr als 100 Millionen Chromecast verkauft. Ich denke, dass ein Großteil davon bis heute in Benutzung ist. Denn selbst der zehn Jahre alte Dongle erfüllt auch heute noch seinen Zweck.

Anlässlich der Einstellung hat das Google TV-Team jetzt noch einmal auf die Meilensteine des Chromecast zurückgeblickt und zeigt die sieben wichtigsten Schritte in der Geschichte des Dongles. Hier findet ihr sie in einem schnellen Überblick.

Chromecast (2013)

2013: Mit diesem winzigen Gerät konnten Sie Inhalte von Ihrem Telefon auf den größten Bildschirm Ihres Hauses übertragen. Chromecast (1. Generation) war ein kleiner, tragbarer Stick, der direkt in den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers gesteckt wurde. Sie konnten dann Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer verwenden, um Inhalte von Apps wie YouTube drahtlos zu übertragen.









Chromecast 2 (2015)

2015: Chromecast der zweiten Generation hatte ein neues Dongle-Design und neue Farboptionen (Gelb und Rot zusätzlich zu Schwarz). Durch den Wechsel zu einem Dongle konnte Chromecast einfacher hinter dem Fernseher verstaut werden. Und dank der magnetischen Rückseite und dem HDMI-Stecker ließ es sich perfekt an Fernsehern und Wandhalterungen befestigen.

Chromecast Audio (2015)

2015: Wir haben Chromecast Audio auf den Markt gebracht, einen Streaming-Musikplayer, der direkt an Lautsprecher oder Heimkinosysteme angeschlossen werden kann, um Audio-Streaming zu vereinfachen. Er verwandelt jeden Lautsprecher in ein modernes Streaming-Audiosystem. Er verfügt außerdem über eine Kopfhörerbuchse und ein Rillendesign, das an eine Schallplatte erinnert.

Chromecast Ultra (2016)

2016: Chromecast Ultra war das erste Chromecast-Gerät, das 4K-Streaming und einen Ethernet-Anschluss für unterbrechungsfreies Fernsehe bot. Es war auch das erste Gerät mit Dolby Vision-Unterstützung.

Chromecast 3 (2018)

2018: Die dritte Generation von Chromecast wurde mit einer reibungsloseren Wiedergabeunterstüzung und 15 Prozent höheren Geschwindigkeit als sein Vorgänger auf ein neues Niveau gebracht. Wir haben auch Unterstützung für Dolby Digital Plus hinzugefügt und Chromecast vollständig in Nest Smart Speaker integriert, sodass sie ihren Fernseher mit einem schnellen „Hey Google“ steuern können.









Chromecast mit Google TV 4K (2020)

2020: Chromecast mit Google TV (4K) kam auf den Markt, um ihre gesamte Unterhaltung an einem Ort zu organisieren, mit maßgeschneiderten Empfehlungen, einer persönlichen Beobachungsliste und der Möglichkeit, mit ihrer Stimme in allen ihren Apps gleichzeitig zu suchen. Wir haben auch unsere am häufigsten nachgefragte Funktion eingeführt: Eine Sprachfernbedienung.

Chromecast mit Google TV HD (2022)

2022: Wir haben Chromecast mit Google TV (HD) auf den Markt gebracht. Das Produkt wurde mit Blick auf die Erschwinglichkeit entwickelt, um noch mehr Menschen das Google TV-Erlebnis – einschließlich des Zugriffs auf über 10.000 Apps in 1080p – zugänglich zu machen.

[Google-Blog]