Pixel-Smartphones: Hier bekommt ihr die neuen Apps zum Download – Google Wetter und Pixel Screenshots

Google hat in der letzten Woche die neuen Pixel 9-Smartphones vorgestellt, die sich nicht nur durch eine leicht verbesserte Ausstattung von den Vorgängern abheben, sondern bekanntlich auch durch das eine oder andere neue Software-Feature. Zwei dieser Features, nämlich Pixel Screenshots und Pixel Wetter lassen sich auch auf anderen Android-Smartphones nutzen. Hier bekommt ihr beide zum Download.



Neue Pixel-Smartphones heben sich hauptsächlich durch neue Software-Features von den Vorgängern ab, das ist auch bei der neunten Generation nicht anders. Zu den Highlights gehören dabei auch das neue Pixel Screenshots sowie das neue Google Wetter. Wir haben euch beide Produkte bereits ausführlich hier im Blog vorgestellt und wer diese auch ohne Pixel 9 einmal ausprobieren möchte, kann das als Android 14-Nutzer jetzt tun.

Pixel Screenshots

Die Pixel Screenshots-App bietet aktuell nur den namensgebenden Funktionsumfang. Ihr könnt mit dieser Screenshots aufnehmen und nach Kategorien sortieren, um diese schnell wieder aufzuspüren. Die eigentliche Hauptfunktion, nämlich die Anbindung an Gemini mit der intelligenten Suchfunktion, ist derzeit außerhalb der Pixel 9-Geräte noch nicht nutzbar. Gut möglich, dass sich das in wenigen Tagen mit dem Marktstart der Pixel 9-Smartphones ändern wird.

Ihr bekommt die APK-Datei unter dem folgenden Link zum Download, probiert es doch einfach einmal aus. Offiziell wird die App in Deutschland noch nicht angeboten, kann mit Ausnahme der KI-Funktionen aber dennoch hierzulande genutzt werden.

» Pixel Screenshots Download (Google Drive)









Google Wetter

Die Oberfläche von Google Wetter orientiert sich grafisch an der neuen Wetter-Oberfläche in der Google-App, hält aber dennoch eine eigene Identität und viele zusätzliche Möglichkeiten bereit. Das Design ist modern gehalten und lässt die einzelnen Wetterberichte Widget-ähnlich über der Oberfläche schweben. Das gilt nicht nur grafisch, sondern auch funktionell: Denn alle Berichte lassen sich beliebig an eine andere Stelle schieben oder in eine andere Reihenfolge bringen. Die einzige Ausnahme ist die stündliche Vorhersage.

Laut dem Leaker sollte die Wetter-App zukünftig mit weiteren Funktionen wie etwa einer Wetterkarte ausgestattet werden. Dass man nach so vielen Jahren eine eigenständige App herausbringt, deutet auch auf größere Updates und Pläne hin, die man mit dieser Neuerscheinung verfolgt.

» Google Wetter APK Download