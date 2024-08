Pixel 9-Smartphones: Google startet Notruf über Satellit – neue Funktion mit einigen Einschränkungen (Video)

Google arbeitet schon seit längerer Zeit an der Satellitenkommunikation für Android-Smartphones und startet dieses Feature jetzt erstmals mit den Pixel 9-Smartphones für einen größeren Nutzerkreis. Viele Nutzer der neuen Smartphones werden die Möglichkeit haben, per Satellite SOS einen Notruf inklusive Standort abzusetzen, selbst wenn es weder Mobilfunkempfang noch WLAN gibt.



Eigentlich steht die Satellitenkommunikation schon seit Android 14 in den Startlöchern, aber erst mit dem baldigen Verkaufsstart der Pixel 9-Smartphones wird Google diese für erste Nutzer anbieten. Diese werden die Möglichkeit haben, per Satellite SOS einen Notruf abzusetzen, auch wenn man sich im tiefsten Funkloch ohne jeglichen Empfang befindet. Den Rettungsdiensten wird außerdem automatisch der Standort übermittelt.

Man bietet das Ganze zuerst für US-Nutzer an, will es aber schon bald für viele weitere Länder ausrollen. Es ist nicht ganz klar, ob das für US-Nutzer in den USA gilt oder auch für europäische Nutzer, wenn sich diese in den USA befinden. Eine Beschränkung auf die Pixel 9-Smartphones wäre eigentlich nicht notwendig, denn die technischen Voraussetzungen werden auch vom Pixel 8 und Pixel 7 in den Pro-Varianten erfüllt.

Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist: Man bietet es zwei Jahre kostenlos an, was im Umkehrschluss bedeutet (aber noch nicht kommuniziert wurde), dass es anschließend etwas kosten wird. Meine Meinung: Eine Notruffunktion sollte weder etwas kosten, noch grundlos auf bestimmte Regionen oder Geräte beschränkt seint.

