Pixel Screenshots: Starke neue KI-Funktion startet auf Pixel 9-Smartphones – speichert und findet alle Infos

Google spendiert den Pixel 9-Smartphones wieder einen ganzen Schwung an neuen KI-Funktionen rund um Gemini, die den digitalen Alltag erleichtern sollen. Jetzt hat man den Startschuss für die Funktion Pixel Screenshots gegeben, deren Zweck sich vielleicht im ersten Moment nicht erschließt, die aber tatsächlich sehr praktisch sein und Informationen festhalten kann.



Es kommt sicherlich bei vielen Menschen recht häufig vor, dass sie bestimmte Informationen oder Details speichern, ablegen oder sichn einfach merken möchten. Manchmal kommt es in das digitale Notizbuch, manchmal wird ein Screenshot angefertigt, in anderen Fällen markiert man einen Punkt auf der Karte oder legt einen Termin in den Kalender. Das funktioniert alles ganz gut, aber wird man die Informationen wirklich schnell wieder finden?

Mit der neuen Funktion Pixel Screenshots will Google das Ganze deutlich erleichtern: Sobald die Nutzer etwas Wichtiges auf ihrem Smartphone-Display sehen, können sie einfach einen Screenshot anfertigen, auf dem die Informationen zu sehen sind. Gemini wird alle Bilder, Texte, Szenerien, URLs oder sonstige Dinge als Meta-Information speichern und in der eigenen Screenshot-Datenbank ablegen.

Alle Informationen füllen die persönliche Gemini-Datenbank und können jederzeit ohne detaillierte Kenntnis wieder abgerufen werden. Ihr stellt einfach eine Frage und Gemini wird wissen, wo es diese Information finden kann. Ihr müsst noch nicht einmal wissen, dass ihr es überhaupt digital abgelegt habt. Natürlich erfordert das eine gewisse Vorarbeit durch den Nutzer sowie die Eingewöhnung, sich von wichtigen Dingen einfach nur einen Screenshot zu machen.









Die neue Funktion startet zuerst für Gemini auf den Pixel 9-Smartphones, dürfte im Laufe der nächsten Monate aber sicherlich auch auf älteren Pixel-Smartphones und langfristig wohl für alle Android-Nutzer ausgerollt werden. Ich denke, dass das nach einiger Zeit eine sehr praktische Funktion sein kann, wenn man sie denn selbst mit allen nötigen Informationen füttert.

Vermutlich ist Pixel Screenshots nur die Zwischenstufe auf dem Weg zu einem visuellen Gemini Live, das sich nicht nur einzelne Standbilder, sondern auch Bewegtbilder und all deren Inhalte merken kann.

