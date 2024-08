Pixel 9 Pro: Ein kostenloses Foldable für Vorbesteller – Google verschenkt faltbare Leinwand (Video & Galerie)

Google hat in diesem Jahr die beliebten Vorbestelleraktionen der Pixel 9-Smartphones gestrichen und bietet stattdessen nur einige Gratis-Abos sowie das Speicher-Upgrade . In einigen Ländern gibt es aber noch ein weiteres Goodie, das gerade für Pixel-Fans sehr interessant sein kann: Mit Wohlwollen könnte man es als Gratis-Foldable bezeichnen – leider nur für die Wand 🙂



Wer in diesen Tagen ein Pixel 9 Pro vorbestellt und seinen Wohnsitz in Australien, Japan oder Singapur hat, darf sich freuen: Google bietet allen Vorbestellern eine kostenlose Leinwand mit technischen Zeichnungen der neunten Pixel-Generation. Dabei handelt es sich aber nicht nur um ein Papier-Poster, sondern man hat sich da schon etwas hochwertigeres ausgesucht, das eine gewisse Stabilität hat.

Laut Google handelt es sich um „original concept sketches“ inklusive der wohl echten handschriftlichen Notizen der Designer, auf deren Grundlage die neuen Smartphones entworfen wurden. Man schreibt: „Ein Sammelposter des Pixel 9 Pro das die Liebe und Hingabe verkörpert, die in das moderne neue Design eingeflossen sind – das kommt dem am nächsten, was man erlebt, als wäre man tatsächlich Teil der Brainstorming-Sitzungen gewesen.“

Gedruckt ist das Bild auf strukturiertem und hochwertigem sowie langlebigem Papier mit einem „einzigartigen faltbaren Design“. Wie bereits einleitend erwähnt, kann man es also wohlwollend als Foldable bezeichnen. Im folgenden Video sowie auf den Bildern könnt ihr euch einen Eindruck vom Bild verschaffen, das sicherlich für Pixel-Fans eine nette Beigabe ist, die über den „Verlust“ der kostenlosen Pixel Watch 3 hinwegtäuschen könnte.









» Pixel 9-Smartphones: So ist die auffällige Kameraleiste entstanden – Produktdesign ohne Kompromisse

Pixel 9 vorbestellen + Speicher-Upgrade + 200 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 24.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]