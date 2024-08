Pixel 9-Smartphones: Jetzt vorbestellen und Speicher-Upgrade, 200 Euro Bonus + Gratis-Abos mitnehmen

Google hat die Pixel 9-Smartphones offiziell vorgestellt, auf die die Nutzer in diesem Jahr aufgrund der frühen Präsentation gar nicht so lange warten mussten. Wer es dennoch nicht mehr erwarten kann, eines der neuen Smartphones schon bald in Händen zu halten, sollte die nun gestarteten Vorbesteller-Aktionen nutzen: Ihr bekommt ein Speicher-Upgrade, Gratis-Abos sowie ein Ankaufprämie in Höhe von 200 Euro.



Das Rätselraten und Spekulieren ist endlich zu Ende, denn Google hat am Dienstag alles offiziell gemacht und die Pixel 9-Smartphones vorgestellt, die von Beginn an auch in Deutschland zu haben sind. Wir haben euch hier im Blog bereits vorab mit allen Informationen und Leaks versorgt, sodass die Kaufentscheidung vielleicht längst getroffen ist. Wer sich in den nächsten Tagen für ein Pixel 9, ein Pixel 9 Pro, ein Pixel 9 Pro XL oder gar ein Pixel 9 Pro Fold entscheidet, kann von den Vorbesteller-Aktionen profitieren.8 oder Pixel 8 Pro entscheidet, kann von einer starken Vorbesteller-Aktion profitieren.

Bestellt ihr eines der neuen Pixel 9-Smartphones, erhaltet ihr ein Speicher-Upgrade bzw. eine Verdopplung: Ihr bekommt das 256 GB-Modell zum Preis vom 128 GB-Modell und erspart euch somit effektiv 100 Euro. Für alle anderen Konstellationen gibt es die Smartphones zunächst 100 Euro reduziert – die Höhe des Vorteils ist also stets gleich hoch. Aber das ist nicht der einzige Vorteil, den man sich in diesem Jahr als Ersatz für die bisher beliebten Bundles ausgedacht hat.

Man bietet nur wenige Tage eine Ankaufprämie in Höhe von bis zu 200 Euro für das alte Smartphone und zusätzlich erhaltet ihr sechs Monate Google One AI Premium gratis (Pixel 9) oder gar zwölf Monate Google One AI Premium mit allen Gemini Advanced-Funktionen gratis (alle Pixel 9 Pro-Modelle).

Pixel 9 vorbestellen + Speicher-Upgrade + 200 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

Alle weiteren Infos zu den Vorbesteller-Aktionen rund um die neuen Pixel-Produkte haben wir euch bereits in diesem Artikel zusammengestellt. Leider gibt es die beliebten Bundles nicht mehr, bei denen ihr eine aktuelle Pixel Watch oder die Pixel Buds erhalten habt und es ist nicht davon auszugehen, dass man eine solche Aktion in den nächsten Monaten noch nachholt. Es kann sich daher lohnen, die jetzt gebotenen Aktionen nutzen.

