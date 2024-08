Gemini für Android: Google will Konkurrenz vermeiden – große Pläne und vielleicht große Probleme (Meinung)

Google arbeitet mit Hochdruck daran, den KI-ChatBot Gemini und die gleichnamige darunterliegende Plattform auf Smartphones zu etablieren – und dabei beschränkt man sich natürlich nicht nur auf Pixel-Smartphones. In einem längeren Blogbeitrag beschreibt man jetzt die Vorteile von Gemini unter Android und lässt dabei mehrfach durchblicken, dass man ziemlich von der Konkurrenz getrieben wird.



Google integriert einige wichtige Gemini-Funktionen tiefer in Android und gibt den Nutzern somit die Möglichkeit, den KI-ChatBot ganz ohne zusätzliche Apps zu nutzen. Dafür wird man schon bald den Google Assistant durch Gemini ersetzen und diesen somit zum Standard-ChatBot machen. Doch anders als beim Assistant, der stets kostenlos zur Verfügung stand, will man die Nutzer bei Gemini durch das Google One AI Premium-Abo für immerhin 23 Euro pro Monat kräftig zur Kasse bitten.

In der Ankündigung wird mehrfach betont, dass Android das erste mobile Betriebssystem mit einer solch tief integrierten Künstlichen Intelligenz ist – allen voran das lokal nutzbare Gemini Nano. Klar, die einzige Konkurrenz heißt ja auch iOS und wird von einem Unternehmen betrieben, das nicht gerade dafür bekannt ist, sich hetzen zu lassen. Ganz anders Google, das viele Dinge im deutschsprachigen Blog ankündigt, die hierzulande gar nicht zur Verfügung stehen oder maximal auf Englisch nutzbar sind.

Bei Google hat man stets den Drang, als Erstes am Markt sein zu müssen und hatte daher im KI-Bereich in den letzten zwei Jahren einiges aufzuholen.









Gemini kann eine sichere Komplettlösung bieten, bei der die Daten nicht an einen KI-Drittanbieter weitergegeben werden müssen.

Dieser Satz ist der eigentliche Knackpunkt bei der gesamten Gemini-Entwicklung. Es geht darum, dass Google die vielen KI-Funktionen der Google-Dienste miteinander verknüpfen und über viele Fäden auf Gemini unter Android zusammenlaufen lassen möchte. Das ist sehr praktisch für die Nutzer, klingt aber schon jetzt wie eine weitere Einladung an die diversen Kartellwächter, die Android und dessen enge Google-Bündelung schon seit langer Zeit auf dem Schirm haben.

Ganz gleich, wo ihr seid und was ihr auf eurem Android-Smartphone erledigen möchtet – Gemini ist immer griffbereit.

Und dieser Satz ist zumindest für Deutschland eher ein Witz als eine Ankündigung. Denn vieles ist, wie bereits erwähnt, auf Deutsch nicht verfügbar, exklusiv nur in den USA verfügbar oder gar global erst in den nächsten Monaten überhaupt denkbar. Es geht einzig und allein darum, die Dinge als erster anzukündigen. Dass sie dann nicht verfügbar sind, scheint eher nebensächlich…

[Google-Blog]