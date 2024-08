Made by Google: Neue Pixel-Produkte verzögern sich – Verkaufspreise und Verkaufsstart im Überblick

Google hat in dieser Woche im Rahmen des Made by Google-Event einige neue Pixel-Produkte vorgestellt, die schon bald auf den Markt kommen werden. Tatsächlich liegt die Betonung auf „bald“, denn nur zwei Smartphones werden noch in diesem Monat erhältlich sein, während alle anderen Produkte nicht vor September in den Verkaufsregeln liegen. Hier bekommt ihr eine schnelle Übersicht über die Produkte und ihr offiziell kommuniziertes Erscheinungsdatum sowie die Verkaufspreise. Auf einige Geräte müsst ihr noch mehr als einen Monat warten.



Google hat am Dienstag neben zahlreichen Diensten die Pixel 9-Smartphones als auch die Pixel Watch 3 sowie die Pixel Buds Pro 2 vorgestellt. Schon eine Woche vorher wurde außerdem der Chromecast-Nachfolger Google TV Streamer offiziell angekündigt. Tatsächlich werden aber nur zwei der gezeigten Produkte noch in diesem Monat auf den Markt kommen.

Interessanterweise gibt es in diesem Jahr sogar eine Teilung zwischen den Pixel 9-Smartphones, denn diese werden nicht zeitgleich auf den Markt kommen. Lediglich das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro XL können noch in diesem Monat in den Händen gehalten werden, während alle weiteren Produkte erst im September ausgeliefert werden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die geplanten Daten:

Erscheinungsdatum der neuen Google-Produkte

Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL: 22. August

22. August Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold: 4. September

4. September Pixel Watch 3: 10. September

10. September Google TV Streamer: 24. September

24. September Pixel Buds Pro 2: 26. September









Pixel 9 128 GB: 899 Euro

Pixel 9 256 GB: 999 Euro

Pixel 9 Pro 128 GB: 1099 Euro

Pixel 9 Pro 256 GB: 1199 Euro

Pixel 9 Pro 512 GB: 1329 Euro

Pixel 9 Pro XL 128 GB: 1199 Euro

Pixel 9 Pro XL 256 GB: 1299 Euro

Pixel 9 Pro XL 512 GB: 1429 Euro

Pixel 9 Pro XL 1 TB: 1689 Euro

Pixel 9 Pro Fold 256 GB: 1899 Euro

Pixel 9 Pro Fold 512 GB: 2029 Euro

Pixel Watch 3-Preise

Pixel Watch 3 (41mm) Wifi: 399 Euro

Pixel Watch 3 (41mm) LTE: 499 Euro

Pixel Watch 3 (45mm) Wifi: 449 Euro

Pixel Watch 3 (45mm) LTE: 549 Euro

Pixel Buds Pro 2-Preis

Pixel Buds Pro 2: 249 Euro

