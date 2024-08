Android Auto: Neue Oberfläche für den Google Assistant kommt – inspiriert von Apple CarPlay-Siri? (Video)

Wenn es einen zentralen Bestandteil von Android Auto gibt, dann ist es sicherlich der Google Assistant. Denn dieser übernimmt bekanntlich die gesamte verbale Kommunikation mit dem Nutzer – in beide Richtungen. Obwohl eine gewisse Konstanz im Auto sicherlich nicht schlecht ist, haben Googles Designer immer wieder an der Oberfläche geschraubt – jund jetzt zeigt sich eine neue Variante. Diese ist gleich in mehrfacher Hinsicht sehr interessant und wohl von der Konkurrenz inspiriert wurde.



Wird der Google Assistant in Android Auto aufgerufen, wird dieser über die Taskleiste am unteren Rand gelegt und hört mit einer schicken Animation, bestehend aus einer vierfarbigen waagerechten Linie, auf die Stimme des Nutzers. Die Live-Erkennung schreibt jedes Wort in diesen Bereich. Diese Darstellung ist seit Jahren etabliert, doch jetzt testen die Designer eine neue Variante, die ihr auf dem folgenden Screenshot sehen könnt.

Die Animation besteht im Testlauf aus einer kreisrunden Darstellung, mit den vier Linien im unteren Halbkreis. Man ändert aber nicht nur die Form, sondern vor allem die Position: Das kleine Overlay befindet sich über der Taskleiste und ermöglicht somit auch während der Spracheingabe eine manuelle Nutzung der dort abgelegten Apps. Bisher war das aus genanntem Grund unmöglich. Das wird man vielleicht nicht ganz so häufig benötigen, aber wenn man sich von überdeckten Eingabebereichen verabschieden kann, ist das sicherlich eine gute Sache.

Interessanterweise scheinen Googles Designer mit einem Fahrzeug mit Apple CarPlay-Plattform zum Brainstorming gefahren zu sein, denn es ist exakt die Oberfläche, die auch von Apple verwendet wird. Ob man sich mit dieser konkurrenzübergreifenden Vereinheitlichung einen Gefallen tut, wird man dann selbst bewerten müssen.

[9to5Google]