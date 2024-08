Google Assistant: Die neuen Stimmen wurden wohl wieder eingestellt – nur noch zwei verfügbar

Der Google Assistant kann auch in Zeiten von Gemini weiterhin am Smartphone genutzt und wie üblich per Sprachsteuerung verwendet werden. Viele Nutzer dürften in diesen Tagen eine veränderte Stimme feststellen, denn ohne Ankündigung hat Google nun die verfügbaren Stimmen auf nur noch zwei unterschiedliche Profile zusammengestrichen. Die Gründe sind unklar.



Google Assistant-Nutzer können schon seit mehreren Jahren die bevorzugte Stimme des Assistenten auswählen, mit der dieser auf Anfragen reagieren soll. Funktionell machen diese keine Unterschiede und sind somit eine reine Geschmackssache. Erst im Dezember letzten Jahren hatte man von drei neue Google Asssistant-Stimmen eingeführt und jetzt sind diese plötzlich wieder verschwunden. Es gibt nur noch zwei Stimmen zur Auswahl.

Angeboten werden jetzt nur noch Rot und Orange, während die Stimmfarben Gelb, Grün und Blau nicht mehr zur Auswahl stehen. Gerade einmal acht Monate nach dem Rollout ist das schon merkwürdig, sodass wir aktuell auch noch von einem Bug ausgehen könnten. Wahrscheinlicher ist es aber, dass die neuen Gemini-Stimmen mit diesem Zusammenstreichen in Verbindung stehen. Denn just nach der Ankündigung der neuen Gemini-Stimmen sind die drei Assistant-Stimmen verschwunden.

Gut möglich, dass Google nur eine begrenzte Zahl von Stimmfarben pflegen möchte oder diese vielleicht Produkt-übergreifend zusammenführen will. Ohne offizielles Statement lässt sich da allerdings nur spekulieren, warum diese Stimmen entfernt worden sind.

[Vielen Dank an Nic]