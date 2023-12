Google Assistant: Die neuen deutschen Stimmen sind da – so könnt ihr die Stimmlage einfach wechseln

Beim Google Assistant handelt es sich in erster Linie um einen Sprachassistenten, der von den Nutzern in vielen Fällen per Spracheingabe und der dazu passenden Sprachausgabe verwendet wird. Die Standardstimme des Google Assistant dürften viele Nutzer im Ohr haben und wer vielleicht ein wenig Abwechslung hereinbringen möchte, kann das nun tun. Wir zeigen euch, wie ihr zwischen den fünf deutschen Stimmen wechseln könnt.



Der Google Assistant spricht seit jeher mit derselben Stimme, die zwar im Laufe der Jahre immer wieder verbessert und zum Teil auch in der Tonlage angepasst wurde, aber eine mehr oder weniger fest Identität besitzt. Doch schon seit über vier Jahren ist es möglich, eine alternative Stimme auszuwählen, was den meisten Nutzern vermutlich gar nicht bekannt ist. Die bisherige Auswahl von zwei Stimmen war nicht wirklich groß, sodass viele es sicherlich bei der Standardstimme belassen haben.

Seit wenigen Tagen gibt es auch in deutscher Sprache fünf Stimmen zur Auswahl – die beiden bisher verfügbaren sowie drei neue Einträge. Um diese unterscheiden zu können, haben sich die Entwickler für ein Farbsystem unterschieden. Es gibt also nicht Stimme #1 bis Stimme #5, was man sich ohnehin nicht merken kann, sondern die leichter zu merkende Farbe. Auf eine echte Namensbezeichnung hat man verzichtet.

Verfügbar sind die Farben Rot, Orange, Bernsteingelb, Grün und Cyan. Drei weibliche und zwei männliche Stimmen.









So könnt ihr die Stimme des Google Assistant wechseln

Öffnet die Google-App (Suche oder Discover), am Android-Smartphone Tippt auf euer Profilbild und dann im Menü auf den Punkt „Einstellungen“ Dort wählt ihr den Punkt „Google Assistant“, um zu den Assistant-Optionen zu gelangen Scrollt etwa zwei Bildschirmseiten weit herunter und wählt den Punkt „Assistant-Stimme & -Töne“ Wählt nun die gewünschte Stimme und folgt der sprachlichen Anweisung des Assistant (Spoiler: Alles erledigt)

Der Wechsel soll an allen Stellen greifen, bei denen ihr den Google Assistant mit dem aktuell-genutzten Konto verwendet. Am Smartphone, am Smart Display und auch an sonstigen Smart Home-Geräten, die unterschiedliche Assistant-Stimmen unterstützen. Einige Nutzer hatten in der Vergangenheit davon berichtet, dass dieser Wechsel nicht überall greift, das müsst ihr einfach einmal ausprobieren. Vielleicht hilft auch ein Wechsel auf dem jeweils anderen Gerät, wenn die Google-App mit den Einstellungen an dieser Stelle zugänglich ist.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!